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黃健庭被控貪污案 最高法院14日開庭辯論

中央社 / 台北3日電

前台東縣長黃健庭被控立委任內貪污收回扣，高院更一審認定不構成貪污罪，但依商業會計法等判刑5月，經上訴，最高法院14日將由本案審判長、院長吳燦召開辯論庭，黃不用到庭。

台灣高等法院更一審於民國107年10月間宣判後，檢察官及黃健庭都有提起上訴，檢察官針對貪污不另為無罪諭知部分，聲請提案送請最高法院大法庭，並建請最高法院釐清法律爭議。

最高法院認為本件涉及刑事妥速審判法第9條的適用，必須開庭針對此條的射程範圍和拘束力作法律上辯論，也因為是法律上辯論，所以只通知檢察官、辯護人到庭辯論，並未通知被告黃健庭到庭。

全案緣於，黃健庭被控於民國93年至96年擔任立委期間，利用立委職權，與其未支薪的國會助理張瑞伯，向退輔會遊說採購美時化學製藥、派頓化學製藥、羿盛企業等公司藥品，並從中收取回扣。

檢察官另指控，黃健庭及張瑞伯提供不實發票給這等公司製作會計憑證，或提供人頭帳戶協助美時等公司不實核銷，以增加營運成本，扣減營業所得稅額，起訴不違背職務收賄、商業會計法、逃漏稅捐等罪嫌。

一審的台北地方法院認為，黃健庭以不法途徑幫助他人逃稅，嚴重影響國家稅務公平性，判刑6月，貪污部分無罪。二審的台灣高等法院也認定貪污無罪，依稅捐稽徵法判刑5月，可易科罰金。

案經上訴，最高法院106年10月底將案件發回高院更審；高院更一審107年10月間認定，黃健庭犯行雖不構成貪污，但觸犯商業會計法及稅捐稽徵法，因適用刑事妥速審判法及96年罪犯減刑條例，合併判刑5月，得易科罰金。

高院更一審指出，黃健庭、張瑞伯雖接受美時公司委託，讓退輔會於94年間採購美時公司的藥品等，並因此收受新台幣50萬元的報酬，身為立法委員的黃健庭，受人民委託對政府遊說，為代議民主政治制度所衍生的爭取選民選票方法之一。

更一審表示，就算黃健庭所為符合立法委員行為法規定的遊說，並因此收取對價而違反立法委員行為法規定，這部分應移付立法院紀律委員會審議懲戒之外，並無從認定黃健庭「遊說」行為，屬於憲法所賦予立法委員得行使的職權，而論以貪污治罪條例的職務上行為收受賄賂罪。

高院更一審指出，黃健庭所為，也不構成貪污治罪條例的圖利罪，因此，不另為無罪諭知。

黃健庭 貪污 檢察官

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