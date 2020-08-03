送貨男酒後撞死3環保志工 案外查出性交少女懷孕生子
桃園市26歲朱姓小貨車司機去年8月24日清晨酒後開車送貨，在蘆竹區大竹地區高速過彎撞死2名環保志工及1名路人，2審判刑8年10月，警方卻意外發現朱男當時與15歲小女友2度發生性關係，小女友還因此產1女，桃園地檢署今天偵結，將朱男與未滿16歲少女性交罪嫌提起公訴。
檢警調查，朱姓男子從事物流送貨員，2019年8月24日清晨，酒後開車搭載小女友送貨，在蘆竹區大竹地區以高速連續撞上環保志工、路人肇事車禍，造成2名環保志工、1名路人死亡，朱男2審判刑8年10月，目前羈押台北看守所。
桃檢表示，朱男發生車禍後，警方意外發現朱男搭載小女友，警詢查出，朱男從2018年4月到2019年4月間交往，明知小女友未16歲，卻2度發生性行為，小女友因此懷孕，在去年6月20日產下1女，少女家人知提告，朱男坦承，檢方偵結將朱男與14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌提起公訴。
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