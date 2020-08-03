送貨男酒後撞死3環保志工 案外查出性交少女懷孕生子

新修正的《少年事件處理法》，讓實際上未犯罪的少年與觸法兒童脫離了少年司法，回歸以照護為主軸的教育、社政體系，不過伴隨而來的，便是面對此類兒少的教育、社政機制如何銜接，以及人力、資源能否及時到位與有效因應等問題。

2020-08-03 16:32