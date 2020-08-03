原民獵32隻國慶鳥辯自己吃 法官打臉不讓他免責

屏東原住民潘姓男子3年前涉獵捕保育類、俗稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹，警方搜出32隻，依違反野生動物保育法送辦。一、二審皆認定，潘所屬排灣族的祭儀獵物不包括灰面鵟鷹，且無論是否自己食用，獵捕的數量也超出必要性，不適用原住民族基本法的免責規定，依犯非法獵捕保育類野生動物罪判1年半，仍可上訴。

判決指出，灰面鵟鷹每年約國慶日前後往南飛過冬，過境台灣而得名國慶鳥，也被列為珍貴稀有保育類野生動物；排灣族潘姓男子2017年10月15日至17日的夜間，到屏東滿州鄉秀林路附近山區，用空氣槍持續射殺32隻，並用菜刀將灰面鵟鷹屍體脫毛（俗稱屠體），帶到友人董女（已獲無罪）住處冷凍櫃藏放。

警方獲報後，當月20日前往董女家搜出32隻灰面鵟鷹屠體，潘姓男子也於27日到案，主動繳交做案用的菜刀；不過潘辯稱，他並非拿空氣槍獵捕，當時見3、4個人將灰面鵟鷹打落，他開燈大喊不要動，對方就丟下鵟鷹屍體逃跑，他才撿起來。

一審合議庭認為，潘姓男子對於獲得灰面鵟鷹的過程說法多次的不同，不太可能孤身1人且無武裝下，在黑夜中前往獵場，靠大聲喝斥就能使獵人拋棄槍枝、獵物、背包等，任由他來撿拾，所以此說法是卸責之詞，應就是潘用空氣槍打獵。

由於依原住民族基本法，基於原民傳統文化、祭儀或自用，有必要而獵捕、宰殺動物，可免刑責。合議庭發現，排灣族傳統文化祭儀所需獵物不包括灰面鵟鷹，可見潘獵捕目的跟文化、祭儀無關。

合議庭當庭問潘姓男子「你抓那麼多是否要自己吃？」他表示「是，要分給家人」，合議庭再問「你家裡有多少人？」潘回「超多，30人左右」；不過合議庭發現，潘其他兄弟姊妹幾乎沒住屏東，且即便他是自用，數量仍過多，逾越必要性，不讓潘免除刑責。