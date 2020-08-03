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大家都在腦補 法官請法醫說明殺妻「絞勒」是何意？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子吳國彬和何姓妻子因房產劃分而不睦，不滿妻子「吵醒他」，情緒失控將她掐暈後繼續睡，覺得不對勁才將妻子送醫，但妻子昏迷指數剩下3，搶救12天仍不治。檢方依殺人罪起訴，桃園地院判吳13年徒刑。高等法院對法醫鑑定意見中的「絞殺」定義不解，今請法醫許倬憲說明，審判長說「大家都在腦補」，因此請許替大家上點課。

今辯論終結，吳仍主張罪責較輕的傷害致死罪，並希望能先交保；檢察官指吳學過擒拿術卻攻擊妻子要害，認為「殺人不應交保」。高院定8月26日上午10點宣判。

吳國彬（48歲）2009年7月20日曾和吳女協議離婚，但去年4月經法院判決兩人婚姻關係存在，吳收到判決書不久便搬回蘆竹區、登記在他名下的房子居住。吳打算和妻子討論房子不動產所有權劃分，因沒有共識而屢齟齬。

去年5月5日深夜11點多，吳在房間睡覺，他不滿妻子打擾他休息，兩人又口角，他一氣之下把妻子壓在地上，還緊勒住她脖子致昏迷。吳見妻子失去意識，竟倒頭大睡，52分鐘後良心不安，開車載她到醫院急救，但昏迷12天的妻子終亡。

吳說，案發後相當懊悔，他展現誠意盡力彌補親家，對方同意和解、撤回民事告訴，他絕對會面司法。桃院認為吳不顧和何女是夫妻關係，反而下手殺害她，造成妻子娘家、小孩心理創傷，考量吳和被害家屬和解、自首，依殺人罪判刑13年。

高院今更新審理，並傳喚法醫許倬憲，為免最高法院如翁仁賢案以鑑定人「少念證人結文」而發回更審，請許念鑑定人結文和證人結文。許表示，解剖時未發現死者頸部有明顯外傷，但兩側頸椎旁軟骨組織有局部出血、頭部淋巴結瘀血，這支持頸部受外力、壓迫致傷；頭部因無殘留的索溝痕跡，較符合徒手絞殺。

許指出，現場沒有繩索，徒手勒絞可能是用手臂，有外力壓迫就會造成血管出血，雖然死者住院12天，但骨頭的地方確實周邊有出血，還沒有被吸收。

因教育部國語辭典對「絞」的解釋為「扭擰、擠壓」，審判長詢問許倬憲「絞勒是否要『扭』？」許解釋絞勒指的是「施壓」，英文為「strangulation」，因為是音譯，指的是徒手對脖子施壓造成的傷害，依據法醫學的翻譯不一定要「扭轉」。審判長感謝許倬憲到庭說明，否則會望文生義，許說「英文的翻譯有落差」，難免會有誤解。

吳國彬今仍主張無殺人犯意，僅認傷害致死。律師辯護這是一起悲劇，希望合議庭考量吳的雙親年邁、小孩要照顧、和解條件要履行，盼從輕量刑。檢察官則認為生命無價，希望合議庭以尊重生命的態度來審理。

男子吳國彬勒昏妻子，醫院搶救12天仍不治，桃園地院依殺人罪判他13年徒刑。台灣高等法院今辯論終結，吳主張是「傷害致死」。記者王宏舜／攝影
男子吳國彬勒昏妻子，醫院搶救12天仍不治，桃園地院依殺人罪判他13年徒刑。台灣高等法院今辯論終結，吳主張是「傷害致死」。記者王宏舜／攝影

殺人 檢察官

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