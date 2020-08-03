盛唐中醫診所鉛中毒案 中檢：已分他案偵辦

台中市前議長張宏年一家四口因長期服用盛唐中醫診所的中藥粉，出現鉛中毒狀況送醫，衛生局昨天依違反醫療法罪嫌，將中醫師呂世明函送台中地檢署偵辦。台中地檢署今表示，已與衛生局建立良好溝通管道，全案分他字案偵辦，是否另涉傷害、過失傷害罪嫌，因市議員張彥彤尚未提出告訴，將待檢察官後續依偵查計畫偵辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，有關台中市議員張彥彤一家服用中醫診所的藥物，導致鉛中毒的狀況，全案地檢署已收到台中市衛生局函送的資料，已簽分他字案由檢察官偵辦，衛生局就違反醫師法部分已依權責裁處，但中藥粉是否涉及違反藥事法之刑責，將由檢察官釐清事實。

林彥良表示，目前檢察官尚未訊問涉案呂姓醫師，醫師是否另涉傷害、過失傷害罪嫌，因被害人都尚在醫院接受治療，市議員張彥彤也尚未提出告訴，後續也將由承辦檢察官持續釐清。

有關台中市前議長張宏年、市議員張彥彤一家4口服用盛唐中醫診所開立的中藥，導致鉛中毒狀況，台中市政府衛生局上周啟動專案調查，抽驗相關藥材，其中，健保給付的中藥化驗結果合格，但病人服用的藥粉初驗結果檢出重金屬超標。

台中市衛生局將盛唐中醫診所負責醫師呂世明違反醫療法的行為，昨天函送台中地檢署偵辦，並要求醫師停診一個月，另依違反醫師法，裁罰10萬元。