檢調搜索桃園住處查獲現金 趙正宇碎念辦立委要有把握

台北地檢署偵辦立委收賄弊案，上周五拂曉出擊前往無黨籍立委趙正宇桃園住處搜索，面對檢調登門入室，他雖配合調查但不斷低聲碎念「辦立委要有把握」辯稱現場查獲的現金是向朋友借貸，而趙的助理林家騏則聲稱賄款都被他拿去賭博輸光，錢沒給趙，一肩扛下。

檢方調查，地主寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信為開發所需，欲變更金山地區屬陽明山國家公園列為第三種一般管制區的土地地目，透過政治公關「是知管理顧問公司」總經理郭克銘作為白手套行賄趙正宇施壓營建署。

據悉，雙方交易對價一度談到4000萬元，但殯葬業者無力支付，最後只願意提供約2千萬元賄款，而林家騏竟然開車與郭克銘的助理接頭，直接在大馬路旁載走千萬元賄款，而郭全盤推託，否認當白手套，並稱自己根本不曉得款項是哪裡來的。

雙方最後約好6月間交付部分現金賄款，而檢調搜索時在趙正宇住處找到920萬元現金。趙正宇於過程中態度非常配合，但不斷低聲碎念「辦立委要有把握」堅決否認收賄，辯稱現金是向朋友借貸，而林家騏則一肩扛下全責，交款行為也被檢調監聽、跟監蒐證。