快訊

另類不對稱作戰：反制共軍航艦戰鬥群的想定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢調搜索桃園住處查獲現金 趙正宇碎念辦立委要有把握

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

台北地檢署偵辦立委收賄弊案，上周五拂曉出擊前往無黨籍立委趙正宇桃園住處搜索，面對檢調登門入室，他雖配合調查但不斷低聲碎念「辦立委要有把握」辯稱現場查獲的現金是向朋友借貸，而趙的助理林家騏則聲稱賄款都被他拿去賭博輸光，錢沒給趙，一肩扛下。

檢方調查，地主寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信為開發所需，欲變更金山地區屬陽明山國家公園列為第三種一般管制區的土地地目，透過政治公關「是知管理顧問公司」總經理郭克銘作為白手套行賄趙正宇施壓營建署。

據悉，雙方交易對價一度談到4000萬元，但殯葬業者無力支付，最後只願意提供約2千萬元賄款，而林家騏竟然開車與郭克銘的助理接頭，直接在大馬路旁載走千萬元賄款，而郭全盤推託，否認當白手套，並稱自己根本不曉得款項是哪裡來的。

雙方最後約好6月間交付部分現金賄款，而檢調搜索時在趙正宇住處找到920萬元現金。趙正宇於過程中態度非常配合，但不斷低聲碎念「辦立委要有把握」堅決否認收賄，辯稱現金是向朋友借貸，而林家騏則一肩扛下全責，交款行為也被檢調監聽、跟監蒐證。

趙正宇 賄款 收賄

延伸閱讀

趙正宇家藏920萬免押理由曝光 法官：他助理已押

遭孫大千點名趙正宇為愛將 桃市府：無論黨籍勿枉勿縱

涉嫌收賄 趙正宇100萬元交保後神隱

孫大千：鄭文燦籲高標準處理蘇震清 自己愛將趙正宇呢？

相關新聞

貼兒少「偏差」標籤？內政部命令的爭議與挑戰

新修正的《少年事件處理法》，讓實際上未犯罪的少年與觸法兒童脫離了少年司法，回歸以照護為主軸的教育、社政體系，不過伴隨而來的，便是面對此類兒少的教育、社政機制如何銜接，以及人力、資源能否及時到位與有效因應等問題。

檢調搜索桃園住處查獲現金 趙正宇碎念辦立委要有把握

台北地檢署偵辦立委收賄弊案，上周五拂曉出擊前往無黨籍立委趙正宇桃園住處搜索，面對檢調登門入室，他雖配合調查但不斷低聲碎念...

孫子扮小丑二度縱火 法官裁准羈押

26歲李姓男子疑因與家人感情不睦，昨天凌晨李竟化妝成小丑模樣到新住處縱火，造成82歲爺爺灼傷命危送醫；李落網後承認縱火，...

陸軍副連長A替代役團拍費去賭博 國防部撤職法院判緩刑

桃園市黃姓男子是陸軍中尉副連長，並在2018年初支援役政署擔任副中隊長，他涉嫌在2018年9月間，將分隊長交付保管的2....

只因不爽床位有餅乾屑 受刑人打爆獄友眼球判關3年8月

馬姓受刑人不滿監獄同舍房的王姓男子將餅乾屑撥到他的床邊，兩人發生爭吵，他出手痛毆王的頭、臉部，造成王右眼失明，一、二審依...

台中豐原客運夾傷乘客 涉案司機竟辯對方故意去被門夾

台中豐原客運林姓司機在去年10間，駕駛51路公車，行經台中市西區公車停靠站時，廖姓乘客與配偶上車，但二人上車後才發現搭錯...

騙高中同學有內線可投資 拿620萬吃喝玩樂買車

台中市劉姓男子與林姓男子是高中同學，劉在2016年間得知，林有一筆款項可使用，因此向林謊稱，母親友人之妻，將接任某上市、...

行車糾紛向對方比中指 代價罰2千

吳姓男子去年底騎機車在新竹科學園區與另名郭姓男子發生行車糾紛，吳心生不滿，向郭比中指，結果遭對方提告妨害名譽；新竹地院審...

車禍回家灌米酒…酒駕無罪確定

劉姓男子前年騎機車與轎車擦撞，他走回附近住處喝了一瓶米酒，被檢警認為干擾酒測，仍依酒測值超標送辦起訴；一審認為劉車禍後確...

員警以舊資料申請搜索 偽造文書判刑一年

彰化縣北斗警分局鄭姓員警因2017年間參與查辦某泰式舒壓會館涉及「假結婚真賣淫」案，但該案後來查無實證，隔年警方又接獲檢...

血跡成鐵證 他偷300元判7個月徒刑

苗栗縣陳姓男子去年3月間侵入民宅行竊300元，作案過程在現場留下血跡，陳男矢口否認，甚至辯稱因受傷流血，圍牆外甩手時，血...

亂報案「在高雄機場放炸彈」 男狀況曝光減刑3萬就免關

高雄邵姓男子前年11月晚間涉打電話報案，稱「我在高雄國際機場放置炸彈」，警方查出發話位置循線到苓雅區某麥當勞逮他。但邵患...

熱門新聞

立委護航SOGO條款涉收賄 全案緣於北檢一封匿名檢舉信

學甲口罩廠爆5員工偷口罩 業者痛心全開除

有人被押！立委趙正宇助理羈押禁見成「第一人」

21歲警遭無照少年撞命危 肇事者偕母現身醫院下跪磕頭

徐永明曾嗆藍營「不是要貪污犯關到死？」網友笑：迴力鏢打到自己

蘇震清幫李恆隆「光復」SOGO 大事小事都「收」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。