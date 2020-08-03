孫子扮小丑二度縱火 法官裁准羈押

26歲李姓男子疑因與家人感情不睦，昨天凌晨李竟化妝成小丑模樣到新住處縱火，造成82歲爺爺灼傷命危送醫；李落網後承認縱火，被依公共危險等罪嫌移送南檢調查，檢察官昨天深夜偵訊後認為李涉放火等重罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡和串證之虞聲押，台南地院法官今天下午4點30分裁准羈押。

台南地院說，審酌李態度，相關證人證言、扣案證物、監視器翻拍照片等物，法官認為李犯縱火罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑重罪，有滅證及逃亡事實，李對民宅放火，構成嚴重威脅，裁定李羈押。

台南市消防局救災救護中心，昨天凌晨零時獲報，六甲區七甲街巷內有民宅失火，消防人員趕到撲滅火勢，82歲李翁雙腿18%三度灼傷，送醫有生命危險，李妻及時逃出。