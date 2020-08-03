潤寅百億詐貸案 北檢約談台企銀、合庫3行員到案

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被控勾結福懋、中纖、新纖等公司利用借新還舊等手法，向台企銀等9家銀行詐貸386億元，還向台灣土地等3家銀行詐貸86億3827萬多元，依法起訴。台北地檢署追查，台企銀、合庫某分行3名行員也涉案，今再度發動搜索約談行動。

2018年起，楊氏夫婦從假藉中美貿易戰增加關稅、導致集團有資金調度需求名義，指示員工與福懋、新纖、台化、中纖、泰豐公司等高階主管配合，製作假買賣合約，製造進銷貨假象，再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供的假提單，向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。

檢方查出，潤寅共向9間金融行庫詐貸386億元。檢方追查發現，2008年6月起，楊氏夫婦指示秘書林奕如等員工偽造假買賣合約、統一發票及出貨單等文件，陸續向台灣土地、上海商業、中國信託商業等3家銀行所屬分行申辦國內應收帳款融資。

福懋公司黃明堂、王如山、黃朝釧、謝春發、歐兆賢、王博民；大宇公司姚旭隆；泰豐輪胎公司謝國清；遠東紡織公司前員工陶浩志；建大工業公司李宜珮等人，分別擔任不實交易的銀行照會窗口。

以收受債權轉讓存證信函、回覆確認交易內容等方式，佯裝其所任職各公司與潤寅集團有交易假象，使銀行核准動撥貸款，潤寅集團再佯以各廠商名義還款，致銀行持續受騙，向3家銀行共詐得86億3827萬1144元，違反銀行法等罪，日前追加起訴。

檢調追查，2012年、2013年間，台企銀某分行行員劉麗雪明知潤寅與福懋為不實應收帳款，卻在未告知銀行下繼續動撥新台幣91億多元；2017年間，她明知潤寅與福懋同奈為不實應收帳款，卻沒向上呈報而繼續撥款，讓潤寅詐得4000多萬元美金。

劉女頻繁收受王音之委託「百纖果屋」選的高級水果禮盒共23萬元，違反銀行法第35條銀行負責人及職員不得以任何名義，向存戶、借款人或其他顧客收受佣金、酬金或其他不當利益，以及銀行法第125-2特別背信罪。

此外，合庫某分行行員莊雅萍、江惠芳明知潤寅與福懋為不實應收帳款，也沒回報銀行，讓潤寅詐得新台幣11億元。檢察官陳映蓁今指揮調查局北機站，兵分6路搜索並約談相關人到案說明。