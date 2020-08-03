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台中市追查盛唐鉛中毒案 衛生局：吃自費藥增至15人

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

衛生局追查盛唐中醫診所醫師呂世明使用違法禁藥硃砂案，原本掌握9人有使用他的自費藥，今人數增至15人，新增者中有1人是張宏年妻的母親，衛生局也已就其健康情形了解中。

據了解，目前除了原本前議長張宏年一家4人和另名婦人因血中鉛濃度含量超標且有症狀就醫中，其餘尚無明顯症狀，但衛生局仍就他們血中的鉛含量是否超標進行檢驗，並協助將藥粉送驗。

衛生局提醒，成人鉛中毒多以慢性為主，常見症狀包含腸胃道脹痛或絞痛、貧血、神經及肝臟損傷等，呼籲近期曾至盛唐中醫診所呂世明門診就醫的民眾，服用自費藥材後如有不適情形，請至包含台中榮民總醫院家庭醫學科、中國醫藥大學附設醫院職業醫學科、中山醫學大學附設醫院職業醫學科或腎臟內科、衛生福利部台中醫院家庭醫學科、澄清綜合醫院中港分院腎臟科、澄清綜合醫院家庭醫學科、李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院一般內科，及童綜合醫療社團法人童綜合醫院腎臟科等醫院就診。

此外，請民眾備妥足夠檢驗數量中藥的完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

衛生局說明，衛生福利部針對中藥材及中藥製劑訂有檢驗標準及法規，市府每年皆抽驗醫療機構及市售中藥材與中藥製劑，近兩年重金屬檢驗全數合格，此案為單一診所醫師違規用藥個案，提醒醫療院所及民眾勿買賣來源不明中藥，維護自身消費權益及健康安全。

衛生局追查盛唐中醫診所醫師呂世明使用違法禁藥硃砂案，原本掌握9人有使用他的自費藥，今人數增至15人，新增者中有1人是張宏年妻的母親。記者黃寅／攝影
衛生局追查盛唐中醫診所醫師呂世明使用違法禁藥硃砂案，原本掌握9人有使用他的自費藥，今人數增至15人，新增者中有1人是張宏年妻的母親。記者黃寅／攝影

衛生局 中藥 中醫

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