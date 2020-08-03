台中市追查盛唐鉛中毒案 衛生局：吃自費藥增至15人
衛生局追查盛唐中醫診所醫師呂世明使用違法禁藥硃砂案，原本掌握9人有使用他的自費藥，今人數增至15人，新增者中有1人是張宏年妻的母親，衛生局也已就其健康情形了解中。
據了解，目前除了原本前議長張宏年一家4人和另名婦人因血中鉛濃度含量超標且有症狀就醫中，其餘尚無明顯症狀，但衛生局仍就他們血中的鉛含量是否超標進行檢驗，並協助將藥粉送驗。
衛生局提醒，成人鉛中毒多以慢性為主，常見症狀包含腸胃道脹痛或絞痛、貧血、神經及肝臟損傷等，呼籲近期曾至盛唐中醫診所呂世明門診就醫的民眾，服用自費藥材後如有不適情形，請至包含台中榮民總醫院家庭醫學科、中國醫藥大學附設醫院職業醫學科、中山醫學大學附設醫院職業醫學科或腎臟內科、衛生福利部台中醫院家庭醫學科、澄清綜合醫院中港分院腎臟科、澄清綜合醫院家庭醫學科、李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院一般內科，及童綜合醫療社團法人童綜合醫院腎臟科等醫院就診。
此外，請民眾備妥足夠檢驗數量中藥的完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。
衛生局說明，衛生福利部針對中藥材及中藥製劑訂有檢驗標準及法規，市府每年皆抽驗醫療機構及市售中藥材與中藥製劑，近兩年重金屬檢驗全數合格，此案為單一診所醫師違規用藥個案，提醒醫療院所及民眾勿買賣來源不明中藥，維護自身消費權益及健康安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言