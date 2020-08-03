陸軍副連長A替代役團拍費去賭博 國防部撤職法院判緩刑

桃園市黃姓男子是陸軍中尉副連長，並在2018年初支援役政署擔任副中隊長，他涉嫌在2018年9月間，將分隊長交付保管的2.7萬餘元替代役團體拍照費用，擅自在外散離營時，攜出使用，拿去高鐵站附近的電子遊戲場花用、並償還友人欠款，事隔一個禮拜後東窗事發，黃母代將款項匯給攝影師，全案經台中憲兵隊移送法辦，黃事後遭國防部撤職，台中地院審結，依侵占罪判刑3月，得易科，緩刑3年。

根據判決書，黃姓男子（29歲）在2017年9月調任陸軍第六軍團53工兵群的中尉副連長，並在2018年1月間，支援役政署擔任第二大隊第七中隊副中隊長，負責協助中隊長推展替代役基礎訓練等業務，屬於具有法定職務權限的公務員。

因為替代役訓練班按往例，各梯次在受訓期間，會安排外聘攝影師替當梯受訓學員拍攝團體照，受訓的替代役男可依個人意願，購買團體結訓照，並由人事區隊長或分隊長向欲購買者收取款項後，與攝影師聯繫，役政署第二大隊第七中隊陳姓分隊長在2018年9月間，將該梯次的團拍費用2.7萬餘元收齊後，交給黃保管。

黃姓男子在收到款項後，趁外散離營時，將現金攜出，並拿到台中高鐵站附近的電子遊藝場，玩賭博性電子遊戲機，花了2萬元，剩下的餘款償還給綽號「小李」的友人，侵占該筆團拍費用。

因攝影師不斷追討，役政署人事區隊長多次提醒黃將團拍費付給攝影師，但黃都置之不理，事隔一周後，第七中隊長直接致電黃母，黃母將欠款匯入攝影師帳戶內，但全案由台中憲兵隊偵辦後，依侵占罪移送法辦。

台中地檢署依侵占罪起訴，檢方指出，該筆團拍費用的保管，並非法定職務而持有的財物，如何保管沒有定規，因此黃將該筆團拍費用挪作私用，不構成因公務持有非公用私有財物罪，所以無涉貪汙治罪條例的認定。全案爆發後，黃遭國防部撤職，現在自行經營水果行。