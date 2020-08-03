被女友告找警「釘孤支」飆粗話 判拘役40天
謝姓男子日前到嘉縣大林分駐所，質問女友為何對他提告，不滿員警制止、隔離，先嗆「啊謀宏幹、衣服脫掉釘孤支啦！」員警認為他妨害公務逮捕時，謝再連續辱罵三字經，檢察官偵訊後依妨害公務罪嫌聲請簡易判決，法院判謝男拘役40天、得易科罰金。
判決書指出，謝姓男子今年3月23日下午，到大林分駐所質問蘇姓女友為何要對他提告，因謝男情緒不佳、動作大，員警擔心造成蘇女傷害，立即上前勸導並隔離雙方。
謝男不滿員警介入制止他，立即嗆「啊謀宏幹、衣服脫掉釘孤支啦！」(意指叫員警跟他單挑)，員警認為謝的言語已涉妨害公務、要逮捕他時，謝再連續辱罵「幹OO 、幹OO機O」……，警方立即將他上銬逮捕，經檢察官偵查複訊後依法起訴。
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