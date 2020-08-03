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只因不爽床位有餅乾屑 受刑人打爆獄友眼球判關3年8月
馬姓受刑人不滿監獄同舍房的王姓男子將餅乾屑撥到他的床邊，兩人發生爭吵，他出手痛毆王的頭、臉部，造成王右眼失明，一、二審依傷害致重傷罪判3年8月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
判決指出，馬認為床位邊常出現餅乾碎屑，要求同房者吃東西要到廁所區域但未獲支持；他事後見王疑似用手撥垃圾碎屑到他的床邊，雙方發生口角。
馬欲按報告燈通報獄方，卻被王伸手打一下，他情緒失控將王拉倒在地，出手不斷毆打王的眼部、頭臉部，直到其他獄友拉開才罷休，王頭部鈍傷、右眼視網膜剝離、出血而失明。
馬否認故意打瞎王，質疑王本身患有白內障而失明，並非他出手毆打所致；但法院根據醫院鑑定報告及勘驗監視器錄影畫面，不採信馬的說詞。
法院認為，馬因嫌隙和王發生糾紛，但不理性處理，反藉由自己年輕毆打已年滿61歲的王，顯見他在矯正期間仍不知悔改，但他在法院審理時已和王以45萬元達成和解，一、二審均依傷害致人重傷罪判3年8月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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