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台中豐原客運夾傷乘客 涉案司機竟辯對方故意去被門夾

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中豐原客運林姓司機在去年10間，駕駛51路公車，行經台中市西區公車停靠站時，廖姓乘客與配偶上車，但二人上車後才發現搭錯方向，又在下個停靠站下車，但廖下車後發現漏刷電子票證，因此又上車要刷卡，未料林未注意廖仍在車門附近，就直接關門、開始行駛，造成廖右肩、背擦挫傷，林否認涉案，辯稱「乘客故意給車門夾」，台中地院審結，依過失傷害罪，判林拘役55天，得易科。

根據判決書，林姓男子（56歲）是台中豐原客運的司機，他在去年10月16日下午5時許，駕駛51路公車行經西區英才路、公益路的公車停靠站時，廖姓男子與配偶上車，但二人上車後發現乘車方向錯誤，又在下一個停靠站英才路、台灣大道口，從公車後車門下車。

不過廖姓男子下車後，發現他沒有以電子票證刷卡，又急著上車刷卡，並撐開車門，高喊「等一下」，廖上車刷卡後，欲下車，林姓司機沒有注意車門附近仍有乘客，貿然關門後起駛，車門當場夾住廖的身體，造成廖右肩挫傷、右下背挫傷等傷勢。

廖姓男子事後提告過失傷害，但林姓司機否認涉案，他辯稱，從頭到尾都有注意，但該名乘客是已經下車後，又故意在上車，「蓄意讓車門夾住」，這就不是他應該要注意的，而且公車門的設計不會傷到人，依照乘客被夾住的位置，也不會造成傷害。

台中地院審理後，根據告訴人的證詞、公車的車內監視器影像、醫院驗傷單等證據，認定林犯行明確，且廖身上的傷勢與林關門的行為有因果關係，告訴人與林素不相識，沒有理由無故構陷林，全案依過失傷害罪，判拘役55天，得易科5.5萬元，全案可上訴。

台中市豐原客運林姓司機在去年10月間駕駛51路公車時，涉嫌夾傷乘客，台中地院判拘役55天，得易科。圖／報系資料照
台中市豐原客運林姓司機在去年10月間駕駛51路公車時，涉嫌夾傷乘客，台中地院判拘役55天，得易科。圖／報系資料照

公車 傷害罪 台中市

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