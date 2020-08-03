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騙高中同學有內線可投資 拿620萬吃喝玩樂買車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子與林姓男子是高中同學，劉在2016年間得知，林有一筆款項可使用，因此向林謊稱，母親友人之妻，將接任某上市、上櫃公司的董事長，若可立即投入資金購買股票，將可翻倍成長，林不疑有他，匯款620萬，劉將該筆款項挪作出國吃喝玩樂，購買腳踏車使用，沒有替林購買股票，林得知後狀告詐欺，台中地院審結，依詐欺取財罪，判1年2月徒刑。

根據判決書，劉姓男子（26歲）與林姓男子是台中市某高中的同學，劉因在2016年2月間得知林因訴訟獲得一筆款項，認為有可趁之機，當時正巧劉母有投資一家興櫃的鉅景科技公司，得知鉅景科技有可能與華人數位公司合併並上市，劉以此為藉口，向林謊稱，母親友人之妻將出任董事長，未來股價會翻倍成長，不過只能以他的個人名義購買股票，若林有興趣，可代為購買。

林姓男子看到劉姓男子以手機通訊軟體傳來的訊息後，不疑有他，匯款620萬元到劉的帳戶內，但事後劉都沒有購買股票，反而將該筆款項拿去出國旅遊、吃喝玩樂、購買腳踏車。

林姓男子事後起疑，多方查證後，才知劉根本沒有內線消息，也沒有管道可以購買股票，甚至鉅景科技與華人數位的合併案也告吹，林狀告詐欺。

台中地院審結，認定劉雖然是初犯，但是為了一己私利，故意犯罪，且造成損害非輕，加上劉事後沒有完全填補被害人的損失，還用他人支票支付和解金額，衍生其他私權爭議，因此不宣告緩刑，判刑1年2月，可上訴。

台中市劉姓男子涉嫌在2016年間詐騙高中同學620萬，台中地院判刑1年2月。圖／報系資料照
台中市劉姓男子涉嫌在2016年間詐騙高中同學620萬，台中地院判刑1年2月。圖／報系資料照

詐欺 腳踏車 出國

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