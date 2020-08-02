員警以舊資料申請搜索 偽造文書判刑一年

彰化縣北斗警分局鄭姓員警因2017年間參與查辦某泰式舒壓會館涉及「假結婚真賣淫」案，但該案後來查無實證，隔年警方又接獲檢舉，鄭員向檢方聲請搜索時，卻是將前一年的蒐證資料「複製貼上」，順利聲請到搜索票，也查獲業者犯罪證據，但事後檢方發現聲搜時蒐證資料是舊資料，有造假之嫌，依偽造文書罪起訴鄭員，彰化地方法院將他判刑1年，緩刑2年，並需向公庫支付7萬5千元罰金。

判決指出，鄭姓員警2017年參與查辦北斗鎮一家舒壓會館被檢舉假結婚真賣淫案件，鄭員彙整蒐證照片7張、員警探訪工作報告等，再向檢方申請搜索獲准，但該次搜索並未查獲違法事證。

舒壓會館後來又被檢舉，2018年警方再度查緝，鄭員負責匯整搜證資料再向檢方聲請搜索，鄭員卻是附上前一年搜證的照片搜證報告等 ，聲請到搜索票，也查到舒壓會館確實從事色情交易證據，將姜姓業者移送法辦，業者也被起訴 。