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亂報案「在高雄機場放炸彈」 男狀況曝光減刑3萬就免關

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄邵姓男子前年11月晚間涉打電話報案，稱「我在高雄國際機場放置炸彈」，警方查出發話位置循線到苓雅區某麥當勞逮他。但邵患思覺失調症，高雄地院送請鑑定，確認案發時他發病，辨識違法能力下降，雖知道是犯罪行為卻輕忽嚴重性，依民用航空法散布不實訊息罪，減輕判拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

醫院鑑定報告雖還指邵姓男子長期服藥的順從性不佳，才導致病情復發多次，建請要施以監護治療1年，但法官認為，邵的犯罪手段、行為嚴重性，及所表現出的危險性，依一般社會常理判斷，惡性不算重大，且短期沒有一犯再犯，所以暫不須監護處分。

判決指出，邵姓男子2018年11月24日晚間7點50分，在高雄苓雅區某麥當勞打110報案，謊稱「我在高雄國際機場放置炸彈」等語，讓警方不敢鬆懈，趕緊派遣苓雅分局凱旋路派出所員警到麥當勞盤查，發現並逮捕邵。

邵姓男子承認報案假消息，法官認為，他雖沒實際在機場放置爆裂物，但謊稱的舉動，仍使員警加強戒備、發動後續偵查，且這訊息一旦曝光被公眾之道，必定造成外界極大恐慌，影響社會秩序及飛航安全，犯民用航空法第105條第1項後段之散布不實訊息罪。

不過邵表示自己領有身障手冊，法官便囑託醫院鑑定，診斷出他是患有「情感性思覺失調症」，且長期不服藥，復發多次，住院很頻繁，還多次自己叫救護車到急診求助，具備相當病識感；案發當天邵處於躁期發作，導致認知及現實判斷力明顯受損，尚知是犯罪行為卻輕忽嚴重性，雖當下還能外出吃飯，判斷力不至於嚴重受損，辨識違法能力程度仍比一般人減低，法官因此認定可減輕刑度。

高雄邵姓男子涉打電話報案謊稱在高雄機場放炸彈，警方循線在苓雅區某麥當勞逮捕他送辦。圖與本案無關。本報資料照
高雄邵姓男子涉打電話報案謊稱在高雄機場放炸彈，警方循線在苓雅區某麥當勞逮捕他送辦。圖與本案無關。本報資料照

機場 炸彈

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