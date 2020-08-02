警察攝影機壞了 法官撤銷貨車司機酒駕3.3萬元罰單

台中市陳姓男子在去年8月間駕駛貨車行經國道三號時，與人發生交通事故，但陳沒有留在現場，警方事後通知陳到案，經警方酒測，陳的酒精濃度為每公升0.15毫克，遭警方依法告發，祭出3.3萬元罰單，吊照2年，陳不服打行政訴訟，他自稱檢測前有吃荔枝、喝維士比，所以影響酒精濃度，台中地院行政訴訟庭審理後，認定酒測過程沒有全程錄影，有行政疏失，判撤銷罰單。

根據判決書，陳姓男子在去年8月1日下午4時許，駕駛貨車行經國道3號南向204.3公里處，與另輛轎車發生交通事故，因陳沒有停車處理，經警員通知到案說明，並對陳實施酒精濃度測試，陳的酒測值達0.15mg/L，因有「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準（0.15-0.25(未含)」的違規事實，經國道第七公路警察大隊警員開單告發，台中區監理所開罰3.3萬元、吊照2年、並應參加道路交通安全講習等處罰。

陳姓男子收到罰單後不服，提出上訴，他認為，國道七隊無法證明他在駕車中間身上是否有酒精成份，並非當場舉發，是由國道七隊於發生A3事故後，才通知他去分隊製作筆錄，但他到分隊後因心生恐懼，所以在進分隊前喝了提神飲料維士比，還有吃荔枝，導致酒測時酒精濃度達0.15毫克，所以他在開車前並無酒精濃度。

台中地院行政訴訟庭指出，警員實施酒測時未全程連續錄影一節，經詢問施測警員後，警員承認當時辦公室電腦故障，沒有全程錄影，確認沒有連續錄影屬實，而該未全程連續錄影，又已違反正當法律程序，舉發過程有重大瑕疵，而足以影響處分的合法性，因此撤銷罰單，判陳免罰，全案可上訴。

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