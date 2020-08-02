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高雄男騎士出車禍躲回家灌1支米酒 酒駕無罪確定

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄劉姓男子前年12月在騎機車涉與轎車擦撞，他當下走回就在附近的住處，喝了1支米酒，檢警懷疑他作戲假喝來干擾酒測，仍依事後測得呼氣酒測值每公升0.51毫克，依公共危險罪送辦起訴。一審認定，劉車禍後確實回家喝600毫升的紅標料理米酒，加上無法佐證案發前酒測超標，判他無罪，全案高雄高分院維持無罪確定。

起訴指控，60歲劉姓男子2018年12月22日上午11點多，於高雄楠梓區楠都東街附近的菜市場，飲用保力達藥酒後，酒駕騎車沿楠都賓館前面的私人巷道行駛，經過巷子跟楠都東街口時，不慎跟詹姓男子駕駛的小轎車擦撞，警方測出酒測值0.51毫克，依不能安全駕駛動力交通工具罪嫌送辦。

劉姓男子應訊、審理喊冤說，他發生擦撞後，心情雜亂，就先回家「栽（台語，指灌）」米酒；轎車駕駛詹姓男子則證稱，當時走去劉姓男子住家看，看到劉拿著米酒對口喝；警方也於劉住處發現1個紅標米酒空瓶，瓶內還有3個菸蒂。但檢方質疑，劉故意拿米酒空瓶做出灌酒動作，作戲來干擾酒測。

一審法官認為，依劉姓男子自稱是每天飲酒，那當天他心情不佳情況下短時間喝完1支米酒，並非不無可能，且劉也無法確認何時會有誰來察看，也不太可能作戲灌酒，另劉姓男子一度承認車禍前在市場有喝保力達藥酒，後來又改口否認，法官仍認為無法佐證案發前有喝酒，縱使有喝1杯或2口，也難認已達不能安全駕駛程度，判無罪。

檢方上訴後，計算指出如果劉姓男子抽了3支菸又喝酒，扣除抽菸所需時間，僅剩4分鐘要喝完1支600毫升米酒，難以想像，應該根本沒喝酒；二審合議庭認為，此推論的時間點不夠精確，也缺乏科學推論指他無法短時間灌酒，無法證明劉案發前有喝酒，或躲回家是作戲假喝酒，駁回上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄劉姓男子前年12月在騎機車涉與轎車擦撞，他回家喝了1支米酒，雖被依公共危險罪送辦起訴，但無法認定他車禍前有喝酒，判無罪確定。本報資料照
高雄劉姓男子前年12月在騎機車涉與轎車擦撞，他回家喝了1支米酒，雖被依公共危險罪送辦起訴，但無法認定他車禍前有喝酒，判無罪確定。本報資料照

酒測 車禍

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