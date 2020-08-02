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立委涉收賄案 網友湧入趙正宇臉書要求說清楚

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
趙正宇國會辦公室、服務處被搜索當天還PO預防登革熱文宣。圖／取自趙正宇臉書
趙正宇國會辦公室、服務處被搜索當天還PO預防登革熱文宣。圖／取自趙正宇臉書

檢調前天搜索6名前任、現任立法委員國會辦公室、服務處等地點，包括桃園市無黨籍立委趙正宇，檢方複訊後聲押，法院審理結果尚未出爐，不過有民眾在趙正宇臉書要求說清楚，有的表示失望，也有人為他打氣，桃園的服務處這兩天雖逢假日工作人員休息，但是有選民服務案件一樣正常運作，工作團隊都希望「老闆」平安，也不相信他會捲入貪汙案。

前天（上周五）服務處、國會辦公室被搜索時，趙正宇臉書粉團還呼籲鄉親注意桃園市登革熱疫情，上周四趙還參加拉拉山製茶競賽頒獎，和往常一樣跑地方行程。

搜索、聲請羈押消息傳出後，民眾在趙正宇臉書有上百個留言，多數希望趙說清楚為什麼會被查收賄？有的人說真有這事的話，讓立委選舉時支持他的人情何以堪，一名男子留言說當初還幫忙拉票，要家人也投趙，怎麼會發生這種事？

媒體報導，趙正宇在白手套居間安排下，涉嫌幫殯葬業者關說變更陽明山土地，案子是2018年的事，當時趙擔任立法院內政委員會委員，趙否認關說或施壓，至於外傳趙的國會辦公室主任帶為收賄，也被認為可能性很低，因為該主任2017年被推薦到職，和趙正宇原本不認識，只負責幫趙規畫國會議題質詢等工作，當時還稱不上團隊核心成員。

趙正宇 收賄

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