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女遭偷拍性愛片上傳隔一年才告 前男友涉妨害風化罪遭判刑6月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子涉嫌在2018年間以手機偷拍與女友歡愛的過程，李曾告知女友此事，當時兩人關係好，女友只要求他刪除，李口頭應允，但未刪除，兩人分手後，李將影片上傳網站，李的前女友發現後，在去年3月間提出妨害秘密等告訴，但台中地院因妨害秘密罪為告訴乃論之罪，不受理，但李將性愛影片上傳網路，供不特定人瀏覽，涉妨害風化罪，遭判刑6月，得易科。

根據判決書，李姓男子與李姓女子曾是男女朋友，兩人在2018年3月間還在交往時，李利用手機拍攝兩人性行為的過程，李在拍攝的隔天告知女友，有拍攝性愛影片，要留作紀念，但引發女友不滿，並要求李刪除偷拍的多段性愛影片，李口頭應允，但並沒有刪除。

兩人分手後，李將性愛影片上傳網站，供不特定的網友瀏覽，李的前女友發現自己的性愛影片外流後，在去年3月間提出妨害秘密告訴，全案經檢方偵查後，依法起訴。

全案在台中地院審理時，認為李姓女子在遭拍攝性愛影片的隔天，就已被李告知有拍攝性愛影片，已知道有性愛影片的存在，因妨害秘密是告訴乃論之罪，需要在半年內提出告訴，才可以由司法追訴處罰，所以李女需在2018年的9月提出告訴，才可追訴李的刑責，但李女在去年3月才提告，已超過法定的告訴期，因此不受理。

不過因李姓男子另涉嫌將3段性愛影片上傳網站，供不特定人瀏覽，涉散布猥褻物品罪，台中地院依法判刑6月，得易科罰金18萬，全案可上訴。

台中市李姓男子涉嫌在2018年間，以手機拍攝與女友歡愛的影片，並上傳網路，台中地院依法判刑6月。圖／報系資料照
台中市李姓男子涉嫌在2018年間，以手機拍攝與女友歡愛的影片，並上傳網路，台中地院依法判刑6月。圖／報系資料照

性愛 偷拍

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