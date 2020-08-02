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499元之亂超時工作 中華電信抗罰百萬勝訴

中央社 / 台北2日電

中華電信。圖／聯合報系資料照片
中華電信。圖／聯合報系資料照片

中華電信499吃到飽方案衍生亂象，桃園巿政府派人赴多個服務中心勞檢，查出有18人超時工作，開罰100萬元。中華電信興訟抗罰，法院認定巿府有裁量濫用的違法，改判免罰。

判決指出，中華電信為電信業，適用勞基法，桃園巿政府勞動檢查處派人到中華電信位於桃園巿的11處服務中心進行勞動檢查，查出有18名員工，在民國107年5月10日至14日工作時間超過12小時；桃園巿府108年3月間以違反勞基法規定，開罰新台幣100萬元，並公布中華電信名稱及負責人姓名。

中華電信不服，循序提起行政訴訟，由台北高等行政法院受理。中華電信主張，499元專案是因媒體陸續報導才導致申辦人數異常曝量，非其可以控制的外力所造成。

桃園巿政府抗辯指出，中華電信受社會一定程度的責難，已達最為嚴重的程度，嚴重影響勞工身心健康，因此裁處法定最高額100萬元罰鍰。

法院日前認定，中華電信確實超時工作違反勞基法，499元專案活動為一週（107年5月8日至15日），中華電信應可預見將有大量消費者申辦，僅憑原本配置的人力，將無法於正常工作時間處理完畢。

法院指出，499元專案為中華電信的商業行銷手法，這與戰爭、內亂、暴亂、金融風暴、重大傳染病等非因人為外力而導致經濟運作動盪的重大事件不同，中華電信沒有限制每日申辦人數，也沒有延長申辦期限，直到499元專案最後一天，才開放門巿全面啟動先核證紙本收件及數位門巿有限度延展補件作業。

法院表示，中華電信為貫徹行銷策略，對於發生超時工作違反勞基法的結果，在所不惜，具有故意。桃園巿政府依法公布中華電信名稱及負責人姓名，並無違誤。

法院表示，中華電信桃園營運處107年5月所僱勞工為818人，本件超時工作為18人，僅占桃園營運處2.2%，未達總人數1/2，也沒有達到桃園巿政府自訂應加重處罰程度，本件開罰最高額100萬元，明顯有濫用裁量權的違法，因此撤銷罰鍰原處分。

戰爭 吃到飽

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