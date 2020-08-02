快訊

新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

台版餘額寶為何行不通？ 看懂街口與金管會爭什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中男持不明粉末被帶回 控警脱他內褲聲請提審遭駁

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子在上月28日深夜11時許，遭警方攔查後，被發現一包不明白色粉末，蔡被帶回派出所詢問後，蔡指控遭到警方「強制脱內褲」，因此向警方提出向台中地院聲請提審需求，請求釋放，台中地院審理後，因蔡在全案移送台中地檢署後，由檢方命請回，已無遭逮捕、拘禁狀態，因此駁回蔡提審聲請。

根據判決書，蔡姓男子在今年7月29日凌晨零時許，因持有不明粉末，涉嫌毒品案，遭台中市第二警分局育才所帶回警詢，並遭限制人身自由，蔡向台中地院聲請提審，但蔡在同日凌晨1時許移送台中地檢署後，由檢察官在同日下午2時許訊問完畢，當場命蔡請回。

台中地院指出，蔡姓男子在7月29日下午2時許，已經釋放而恢復自由，沒有受到逮捕、拘禁的事實，因此根據提審法規定，駁回蔡的聲請。

台中市蔡姓男子在今年7月28日深夜11時許，在北區街頭被第二警分局育才所警員攔查，發現蔡有一包不明白色粉末，蔡被帶回派出所詢問，但蔡指控警方在盤查時，只問他能不能查看背包，並未詢問是否能看皮夾，他被帶回警局後，還被「強制脫內褲」，他因此聲請提審，希望獲得釋放，不過遭台中地院駁回。

台中市蔡姓男子涉嫌毒品案遭警帶回詢問，蔡向台中地院聲請提審，遭駁回。圖／報系資料照
台中市蔡姓男子涉嫌毒品案遭警帶回詢問，蔡向台中地院聲請提審，遭駁回。圖／報系資料照

台中市 毒品 檢察官

延伸閱讀

天堂玩家辱人「舌頭長疱疹」傳400人群組判拘役

說好做鞋襪問卷 他卻將手伸進男學生內褲掏下體

國道行駛路肩遭罰4千元 法官撤罰：電子看板狀態不明

老翁談賠償氣壞 嗆對方「拿到也要吃得到」被判刑

相關新聞

台中男持不明粉末被帶回 控警脱他內褲聲請提審遭駁

台中市蔡姓男子在上月28日深夜11時許，遭警方攔查後，被發現一包不明白色粉末，蔡被帶回派出所詢問後，蔡指控遭到警方「強制...

水果刀架脖逼搭便車 攔車男遭判刑3月

彭姓男子今年6月在一間超商外，看見一名不認識的朱姓男子騎機車經過，竟衝上前攔車，持水果刀架在朱男脖子上，強搭便車，逼朱騎...

天堂玩家辱人「舌頭長疱疹」傳400人群組判拘役

台中市詹姓男子與林姓男子都是網路遊戲「天堂」的玩家，但兩人在遊戲過程中有積怨，但二人都有加入該遊戲的手機通訊軟體LINE...

父親離婚從未探視孩子 女兒聲請免除扶養法官裁准

黃姓姐妹以父親和母親離婚後，父親留下許多債務由母親處理，她和妹妹都母親單力撫養，二人為減輕母親負擔，高中時期開始打工賺錢...

愛賭逼死老婆、要稚子當乞丐 老爸求扶養被法官打槍

高雄市陳姓老翁年輕時愛賭，家產敗得一無所剩，妻子被錢所逼、抑鬱寡歡，走上輕生絕路；他還執迷不悟，帶著一雙兒女北上「當乞丐...

被控偷金飾裝名牌包 慣竊拿夜市仿冒包自清判無罪

台南市佳里區的杜姓女子於去年11月16日晚間返家，發現2樓主臥室浴室窗戶被破壞，屋內金飾、鑽石項鍊、對戒及名牌包等遭竊損...

拉票罐頭簡訊大塞車 2封「遲到」高閔琳挨罰50萬

前年九合一大選投票日當天，高雄市選民檢舉市議員候選人高閔琳還在發送「拉票簡訊」，簡訊強調「沒樁腳沒背景」，懇請選民堅定支...

不爽警車擋道譙警「看三小」遭制伏 告警傷害不起訴

新北市王姓男子2年前駕駛賓士車路過三重區時，見停在路邊的警用機車擋路，按喇叭示意員警移車，因員警靠近車窗還要求出示證件接...

殺人出獄騙熟女錢又劈腿 高院：起因她「體貼」改拘役

陳姓男子19年前因銷贓而殺人，遭判刑20年，假釋後從事保險工作，卻周旋多名女子間。經濟優渥的陳姓熟女和他交往，得知陳因業...

被批沒有法拉利別騙女生上床 求償「1元」被駁回

台中市民阿偉（化名）不滿女子小玉（化名）在臉書張貼「你沒有法拉利，請清醒好嗎？別在臉書騙女生錢跟上床了」等，他以名譽受損...

熱門新聞

屢勸不聽連小英電話也不接 府院黨鐵了心對蘇震清開鍘

立委集體受賄案！北檢聲押禁見4現任立委、1黨主席

前立委陳唐山被控涉貪 「最強里長」說等這一天很久了

影／銘傳大學女學生嶺腳瀑布溺水 救上岸送醫急救不治

收賄風暴…4立委1黨主席 破天荒同時聲押

徐永明涉嫌收賄 黃國昌首表態：勿枉勿縱 支持停職決定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。