台中男持不明粉末被帶回 控警脱他內褲聲請提審遭駁

台中市蔡姓男子在上月28日深夜11時許，遭警方攔查後，被發現一包不明白色粉末，蔡被帶回派出所詢問後，蔡指控遭到警方「強制脱內褲」，因此向警方提出向台中地院聲請提審需求，請求釋放，台中地院審理後，因蔡在全案移送台中地檢署後，由檢方命請回，已無遭逮捕、拘禁狀態，因此駁回蔡提審聲請。

根據判決書，蔡姓男子在今年7月29日凌晨零時許，因持有不明粉末，涉嫌毒品案，遭台中市第二警分局育才所帶回警詢，並遭限制人身自由，蔡向台中地院聲請提審，但蔡在同日凌晨1時許移送台中地檢署後，由檢察官在同日下午2時許訊問完畢，當場命蔡請回。

台中地院指出，蔡姓男子在7月29日下午2時許，已經釋放而恢復自由，沒有受到逮捕、拘禁的事實，因此根據提審法規定，駁回蔡的聲請。