天堂玩家辱人「舌頭長疱疹」傳400人群組判拘役
台中市詹姓男子與林姓男子都是網路遊戲「天堂」的玩家，但兩人在遊戲過程中有積怨，但二人都有加入該遊戲的手機通訊軟體LINE的玩家群組內，傳送資訊，詹在去年9月間，在群組內傳送「疱疹林」、「得疱疹的臭舌頭都去舔」等文字，該群組內有400多名網友，林認為受辱，提出告訴，台中地院判拘役40天、得易科，林不服上訴，二審駁回定讞。
根據判決書，詹姓男子（41歲）與綽號「阿林」的林姓男子是網路遊戲「天堂月服買賣一群」的通訊軟體LINE成員，詹與林玩遊戲時有積怨，因而心生不滿。
詹姓男子在去年9月4日下午1時許，在該群組內發表「疱疹林你想說啥」、「他都團幹照成的」、「疱疹林是盟裡的大表哥」、「那個得疱疹的臭舌頭都去舔了」等語，指述林是因雜交而罹患疱疹，而該訊息在群組內的488名成員都可以瀏覽，藉此誹謗林的名譽。
全案由檢方偵結，認定詹犯行明確，依誹謗罪起訴後，聲請簡易判決處刑，台中地院判拘役40天，得易科4萬元罰金。
林姓男子不服提出上訴，指控詹姓男子時常在網路遊戲群組內，物化歧視女性，讓全體隊員不堪其擾，且詹多次以低俗不堪言語羞辱、貶低他，造成他名譽、精神上莫大損害，且犯後沒有道歉，有嚴懲的必要，一審量刑過輕，聲請加重其刑。
台中地院審理後，認定一審量刑未違反一般客觀存在之經驗法則、論理法則與證據法則，所為量刑亦屬妥適，無悖於比例原則、罪刑相當原則及公平原則，尊重一審判決，駁回林上訴，全案確定。
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