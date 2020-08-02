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父親離婚從未探視孩子 女兒聲請免除扶養法官裁准

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓姐妹以父親和母親離婚後，父親留下許多債務由母親處理，她和妹妹都母親單力撫養，二人為減輕母親負擔，高中時期開始打工賺錢直至成年，父親從未探視或分擔扶養費用，向台南地院聲請免除扶養中風父親。法官認為黃父對於女兒無正當理由未盡扶養義務情節重大，裁准兩人請求。

黃姓姐妹主張，父母結婚後母親向娘家借貸，出資供父親經營藝品公司，但父親愛應酬、賺少花多、入不敷出，長期虧損終至倒閉，積欠不少債務，家裡經濟由都母親以手工藝賺錢支應。

黃姓姐妹表示，2004年因父親外遇與母親離婚，女兒都由母親監護，父親留下許多債務給母親承擔，當時連母親居住房屋也遭法拍，母親忍著內心苦楚，先向朋友借貸金錢租屋，以求一家穩定，再兼二份工作以便能自立扶養孩子。

黃母日夜操勞，身體無法負荷不得不停止兼職，經姑姑建議下獲得家扶基金會扶助，申請家扶基金會獎學金，減少母親負擔；黃姓姐妹自高中時期即開始打工賺學費，勉強度過求學期間困苦生活，直至大學畢業。

黃姓姐妹主張，父親與母親離婚後，從未支付過任何扶養費用，今年5月經社工人員告知，父親因中風就醫治療，恐日後父親將受請求負擔費用，不得不提起免除扶養聲請。

法官經查認為，黃父與妻子離婚後，不但留下債務由妻子處理，離婚後未探視或分擔扶養費用，孩子為減輕母親負擔，努力爭取獎助學金及社福團體資助，並於高中時期開始打工賺錢，直至成年。黃父對於女兒無正當理由未盡扶養義務，情節重大。黃家姐妹請求免除對父親扶養義務，核與民法規定相符，應予准許，全案可抗告。

黃姓姐妹以父親和母親離婚後，父親從未探視或分擔扶養費用，向法院聲請免除扶養父親。法官認為黃父對於女兒無正當理由未盡扶養義務情節重大，裁准兩人請求。圖／本報資料照片
黃姓姐妹以父親和母親離婚後，父親從未探視或分擔扶養費用，向法院聲請免除扶養父親。法官認為黃父對於女兒無正當理由未盡扶養義務情節重大，裁准兩人請求。圖／本報資料照片

離婚 債務 打工

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