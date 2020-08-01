空手道教練藉教學之便猥褻小三女童 判刑4年

新北市擔任空手道教練的徐姓男子趁教學之便，不僅強吻國小三年級女學童還多次伸出狼爪，學校老師見女學童所寫造句有異，經詢問始知上情立即通報學校並報警。新北地院日前依強制猥褻罪將徐男判刑4年，可上訴。

判決指出，徐姓男子於民國103年1、2月間起至107年7月間，在新北市開設孝館擔任空手道教練，竟趁教學之便及接送女學童往返住家及道館的機會，自104年5月起，不顧就讀國小三年級的女學童掙脫及言語拒絕，不僅強吻還隔著衣褲上下其手。

因學校老師發現女學童所寫造句有異，心中起疑，耐心加以詢問始得知此事，立即通報學校及教育局，女學童家獲悉後，也警局報案對徐姓教練提告。經查，徐男先後對女童猥褻多達6次。