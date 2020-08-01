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拉票罐頭簡訊大塞車 2封「遲到」高閔琳挨罰50萬

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

前年九合一大選投票日當天，高雄市選民檢舉市議員候選人高閔琳還在發送「拉票簡訊」，簡訊強調「沒樁腳沒背景」，懇請選民堅定支持；高雄市選委會依違反選罷法，裁處高閔琳50萬元罰鍰。然而，高閔琳不服挨罰，強調是受話端「時間差」才造成延誤，提行政訴訟主張撤銷處分，但日前高雄高等行政法院判高敗訴，還能上訴。

高雄市2名選民檢舉，在前年11月24日，即九合一大選投票日當天午夜凌晨0點8分、2點37分，接收到高閔琳發送的拉票簡訊，簡訊提及，「閔琳出身平凡家庭，沒樁腳沒背景，靠自已；四年來勤走基層、骨力打拼。這次被耳語分票很危險......」，文末懇請選民「集中選票、堅定支持」。

檢舉人附上拜票簡訊通知截圖等為證，案件經高雄市選委會認定，高閔琳違規在投票日從事競選活動，違反選罷法相關規定，依法裁處50萬元罰鍰。

然而，高閔琳不服裁處，提訴願遭駁回後，又向高雄高等行政法院提行政訴訟。高閔琳自稱，該些拉票簡訊早在投票日前一天，也就是11月23日深夜11點54分左右就大量發出，並無違法；簡訊發送後，由電信系統及受話方訊號狀態決定訊息送達時間，非發送端能控制、預見的。

高閔琳強調，原本預料訊息能在5至10秒內送達受話方，沒想到訊息有可能遲延超過5分鐘，況且，當時發送簡訊多達2萬多筆，只有2筆遲延送達，對於選民抉擇投票影響情節輕微。高閔琳認為，事件單純起因電信系統問題造成觸法，本身並無故意或過失，中選會不論情節，直接裁罰50萬元，有違比例原則、罪責相當性，處分應撤銷。

然而，高雄市選委會引用中選會函釋，表示簡訊拜票時間認定採「到達主義」，而非「發信主義」；該封簡訊既然在11月24日投票當天才送達收受者，就算是投票當天競選行為，違反選罷法第56條第2款規定，「政黨及任何人，不得於投票日從事競選、助選或罷免活動」。

高雄市選委會強調，投票日前可能會有大量競選簡訊，電信系統恐壅塞，高閔琳理當知道；況且，電信公司早在11月22日就在官網最新消息公告，「如發送的簡訊內容包含任何與選舉相關文字內容，請作相關預防措施，以避免違反選罷法」，提醒用戶設定訊息有效期限，避免觸法。

經高雄高等行政法院調查，該電信公司曾提醒，若用戶在11月22日晚間10點00分後發送任何選舉相關文字，務必將簡訊「有效日期」設定在1至6小時內，讓訊息發送的有效期限訂在11月23日晚間11時59分前，避免接收端因收訊不佳或關機，導致接收端在投票日當天收到競選簡訊而觸法。

高雄高等行政法院審理，認定該些訊息在投票日當天送達，屬於投票日競選活動，有違選罷法規定。

合議庭認為，依一般國民生活經驗，越接近投票日，選舉候選人會大量發送競選簡訊尋求支持，確實可能導致電信系統壅塞、用戶收訊情況不一，且電信公司事前已提醒用戶要控制「有效時間」，高閔琳縱然不是故意違法，也有過失，高雄市選委會裁罰無違誤，判高閔琳敗訴；全案還能上訴

前年九合一大選投票日當天，高雄市選民檢舉市議員候選人高閔琳還在發送「拉票簡訊」，因此挨罰50萬元罰鍰。圖／報系資料照
前年九合一大選投票日當天，高雄市選民檢舉市議員候選人高閔琳還在發送「拉票簡訊」，因此挨罰50萬元罰鍰。圖／報系資料照

投票 高閔琳 高雄市

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