男子翻攝虐貓影片貼臉書社團 涉違動保法遭送辦

一名30多歲陳姓男子翻攝虐貓影片，把影片PO到一個不公開臉書社團遭網友檢舉，台北市動保處獲報經蒐證後，認定陳男涉嫌散布虐待動物影片，依違反動保法，函送檢方偵辦。

台北市動物保護處動物救援隊長吳晉安今天指出，日前接獲民眾檢舉，指稱某不公開臉書（Facebook）社團內有人貼虐貓影片，影片內容為一隻貓被人關在籠中並被點火燃燒，經調查，發現張貼影片的是陳姓男子。

動保處查出，陳姓男子是翻拍網路流傳的一段影片，並把影片貼在臉書社團，陳男被約談時供稱，僅是想把影片分享到臉書社團供網友欣賞，不知道上傳影片違法，影片拍攝地點疑在中國。

動保處認定陳男違反動物保護法第27條規定，把相關事證及陳男函送士林地檢署偵辦。

動保處表示，惡意散布、虐待動物影像行為，除讓觀看者有不適感受，更不應鼓勵或轉載，民眾若在社群網站轉貼或發布影片，內容只要有「販賣、虐待傷害動物」都涉嫌違反動保法規定，切勿以身試法。

動保處呼籲，民眾發現有散布、虐待傷害動物圖文、影片等情形，可立即通報1999市民熱線或動物保護專線，接獲檢舉後一定積極介入調查。