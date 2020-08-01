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尋芳客「馬上風」猝死 旅社老闆娘依妨害風化罪判3月

聯合報 / 記者邵心杰／即時報導

李姓婦人在台南市中西區經營旅社，今年元旦起以每次200元代價，提供旅社房間當炮房，讓2名女子在此賣淫接客，未料，1月19日下午2時25分，李姓男客與吳姓女子性交後昏迷不醒，送醫急救不治，經醫院通報警方而查獲，台南地院認李婦犯圖利容留罪，共兩罪，應執行3月徒刑，可上訴。

檢警調查，李婦今年元旦起至1月18日止，容留周姓女子在該旅社房間內賣淫，每日2至3次。另1月18日、19日，容留吳姓女子在該旅社房間內賣淫，每日1次。

未料，吳女上班的第2天，19日14時25分許，在該旅社房間與李姓男客性交後，男客竟然「馬上風」，陷入昏迷，經緊急送醫不治。經醫院通知警方，進而查獲，家人獲訊後不敢置信。

據調查，李婦1月1日至同年月18日，容留周女與男客性交，每日2至3次，以每日2次計算，合計36次，每次李婦可獲得200元房租費，因此獲利7200元；另容留吳女與男客性交僅2天，2天各與1位男客性交，每次給付李婦200元房間費，獲利400元。二犯行，犯罪所得總計7600元。

台南地院審酌，李婦容留成年女子在其經營旅社房間內與男客從事性行為牟利，助長賣淫風氣，對社會善良風俗產生不良影響，惟念李婦年事已高，在法院審理時已坦承犯行，尚有悔意，且容留成年女子人數不多、獲取利得也不多。

兼衡1998、2010年間有相同妨害風化前科素行等一切情狀，認李婦犯圖利容留罪，共兩罪，各處2月徒刑，應執行3月徒刑，可易科罰金，並沒收犯罪所得7600元。

台南地院認李婦犯圖利容留罪，共兩罪，各處2月徒刑，應執行3月徒刑，並沒收犯罪所得7600元，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認李婦犯圖利容留罪，共兩罪，各處2月徒刑，應執行3月徒刑，並沒收犯罪所得7600元，可上訴。圖／本報資料照

賣淫 性行為

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