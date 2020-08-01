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粗工愛上未滿13歲小女友 二度激情60萬和解獲緩刑
新北市張姓男子3年前經友人介紹結識未滿13歲的小女友，雙方交往3年間，因情投意合曾發生二次性行為，少女母親今年初察覺此事提告。新北地院考量張男以60萬元與少女雙親達成和解，日前依妨害性自主罪判刑3個月，緩刑兩年，且須接受6小時的法治教育程，可上訴。
判決指出，從事粗工的20歲張姓男子於3年前透過友人介紹結識未滿13歲的少女，雙方交往成男友朋友，少女於去年底及今年2月底在張男家中過夜並發生兩次性行為。
少女返家後為母親追問出此事，報警對張男提出告訴。張男到案後，坦承雙方是兩情相悅才發生親密性行為，並無以暴力強逼，由於張男事後與少女雙親以60萬元達成和解，並同意張男分期每月支付1萬5000元直至全部清償。
新北地院考量雙方已垟成和解，將張男依妨害性自主罪判刑3個月，緩刑兩年，且須接受6小時的法治教育程，可上訴。
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