不爽警車擋道譙警「看三小」遭制伏 告警傷害不起訴

新北市王姓男子2年前駕駛賓士車路過三重區時，見停在路邊的警用機車擋路，按喇叭示意員警移車，因員警靠近車窗還要求出示證件接受盤查，引起王男不爽怒罵「看三小啦！」並下車動手扯掉員警身上祕錄器，反遭員警噴辣椒水以強制力當場壓制，被依妨害公務罪送辦。王男因全身多處擦挫傷，提告傷害。新北地檢署認為員警二人以強制力逮捕現行犯，屬公權力的正當行使，日前處分不起訴。

不起訴指出，新北市三重警分局慈福派出所員警姚宇軒和劉任修二人，107年10月31日晚上10時許，騎警用機車值勤簽巡邏表，將車停在三重區仁義街路邊，王姓男子駕駛黑色賓士車經過該處，見警車擋道按喇叭示意要員警移車。

「看三小啦！是你擋在路中欸！」王男不滿員警非但不移車，見其車窗半開還上前要求出示證件欲進行盤查，下車與員警理論，還大聲叫囂說， 「是怎樣，擋在路中我給你叭不行嗎？」、「警察比較大尾啊！」甚至出手扯掉員警身上的祕錄器。

員警見密錄器遭扯下，先將王男壓制靠在汽車上，再朝王男臉部噴辣椒水，以強制力當場壓制，同時呼叫警力支援將王男依現行犯逮捕並押返派出所。王男因於逮捕過程中，全身多處擦挫傷，事後對姚、劉二員提告傷害。