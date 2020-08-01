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「SOGO條款」修正爭議 學者：不符人民期待

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

太流前董事長李恆隆為推動修正俗稱「SOGO條款」的公司法第9條，涉行賄立委施壓經濟部，台北地檢署昨天兵分多路搜索包括朝野前、現任6名立委，檢方懷疑涉案立委在修法期間，提案增列「回溯條款」，想藉此替李恆隆搶回經營權，但學者認為，如此修法不符人民期待。

公司法第9條原條文規定，公司設立或其他登記事項有偽造、變造文書，經裁判確定後，由檢察機關通知中央主管機關撤銷或廢止其登記。

2018年公司法大翻修，條文將違法事項範圍擴大，只要犯刑法偽造文書印文罪章之罪（包括使公務員登載不實），經裁判確定後，中央主管機關可不經檢察機關通知，就可撤銷或廢止違法公司的登記，並新增利害關係人也可申請撤銷或廢止。

對此，雲林科大科法所長袁義昕指出，立法者把「刑事案件有罪確定」作為條件，賦予中央主管機關得依職權或依申請撤銷或廢止該公司之登記，在法律之定性，刑事訴訟程序與商業事件本質上，顯得較為遙遠，不如以民事確定判決作為發動條件，且刑事案件判決有罪之心證，須無任何合理懷疑方得為之，標準高於民事案件，恐怕未符合人民期待。

熟悉公司法的袁義昕表示，公司法第388條賦予主管機關對於公司各種登記申請，如有違法或不合法定程序時，應令其改正，否則不予登記，但審查時究竟採「實質審查」？或「形式審查」？頗有爭議。

事實上，主管機關人力並無法負荷實質審查之進行，僅能進行形式審查，但一直沒有放棄實質審查的可能，以致目前法院判決多認為，若行政機關對該登記事項有實質審查權時，被告通常不會構成「使公務員登載不實罪」；如此結果，恐怕使公司法第9條效力大打折扣。

袁義昕說，今年1月15日公布施行的「商業事件審理法」，乃為迅速、妥適、專業處理重大商業紛爭增訂，但商業法院所受理者，亦為商業訴訟與非訟事件，不包括刑事案件，就此而言，值得立法者思考。

袁義昕建議，立法者可思考將公司登記制度，改採全面性的形式審查，藉由擴大公司法第22條之1之申報範圍，讓大眾可以在資訊平台對公司相關事項進行公眾監督。

公司法專家、雲林科大科法所所袁義昕。圖／聯合報系資料照片
公司法專家、雲林科大科法所所袁義昕。圖／聯合報系資料照片

公司法 公務員 裁判

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