殺人出獄騙熟女錢又劈腿 高院：起因她「體貼」改拘役
陳姓男子19年前因銷贓而殺人，遭判刑20年，假釋後從事保險工作，卻周旋多名女子間。經濟優渥的陳姓熟女和他交往，得知陳因業績達標，可支付部分團費遊歐，送他4萬9千元升等商務艙；分手後，她才知陳沒自費升等，氣得報警。桃園地院依詐欺取財罪判陳3月得易科罰金之刑，沒收不法所得；陳上訴，高院減為拘役50日定讞。
陳姓男子（37歲）原是科技公司員工，2000年時因缺錢花用，多次盜賣公司的動態存取記憶體晶片（DRAM）給李姓男子和李的高姓女友。同年10月，雙方因銷贓起爭執，陳以賣記憶體晶片為由誘高女到新竹縣波羅汶溪旁的雞寮，再拿西瓜刀狂捅高女致死，搶走她身上的220萬元。陳也用同樣手法引誘李，想要滅口，李反抗才倖免於難。
因犯下強盜殺人、殺人未遂、侵占、竊盜等罪，高等法院2007年裁定陳應執行20年徒刑，他在2013年12月聲請假釋獲准。
陳和年紀比他大、從事直銷的陳姓女子交往，2017年間他任職保險公司，因達成業績競賽資格獎勵，可以支付部分團費2萬元和3千元小費的方式參加公司11月辦的奧地利、捷克旅遊。陳女要陳詢問升等商務艙要加價多少，陳回答4萬9千元，她建議「如果4萬那麼便宜，就給它坐了唷」，並給了陳7萬元。
陳出遊時，陳女不斷詢問他搭商務艙的狀況，並要求傳照片，陳回答「（坐商務艙）比其他人應該算好多了」，還傳了2張商務艙的照片給她看，但實際上是坐經濟艙。2018年1月28日雙方分手，陳女向保險公司查詢，這才發現陳根本沒自費升等。
「我從來沒有自己要升等坐商務艙」陳辯稱是陳女希望她升等，才告訴對方4萬9千元這個價格，因出國當天沒有同事升等，臨時改變主意，因怕女友囉嗦而未告知詳情。
陳女表示，要升等商務艙得在出團前1個月透過旅行社協助訂位，要價8萬6千元，且不能在機場臨櫃升等，否則要再加價，直指陳說謊騙錢。
高院認為陳在出國時騙女友「座位比其他同事好」，還傳商務艙照片給女友看，可見自始就無意自費升等，詐欺犯行明確。不過高院發現陳女鼓吹「還好啊，算便宜的…我們這次去杜拜的商務艙就要10萬左右」、「好棒耶！那4萬真的好便宜喔…因為直飛的更貴」，男方則回「還是省下來去買東西好了」，認為這與被告主動起意詐欺的狀況有差別。
陳表示曾想和陳女結婚，但因親友不祝福，加上年齡差距過大「讓我卻步」，也說交往期間曾匯錢給女方。陳女則說「我跟他買了6份保單，也介紹朋友跟他買保單，佣金應該有好幾十萬元」，指責分手時陳竟上網拍賣她的物品，連出借的勞力士手表也不翼而飛。
高院調查，因陳劈腿而分手前，陳女帶他加入直銷公司就先墊付65萬元，陳隨後也跟銀行信貸返還，平時LINE對話互稱「老公」、「老婆」，證實雙方交往時有共同生活的規劃。合議庭認為本案陳原無意升等商務艙，是因經濟能力較好的陳女想減少他旅途勞頓，一再強調價格便宜、積極要求他升等，若不是感情破裂，這未必會走上刑事訴究途徑，一審判陳3月徒刑過重，不恰當。
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