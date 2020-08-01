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被批沒有法拉利別騙女生上床 求償「1元」被駁回

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民阿偉（化名）不滿女子小玉（化名）在臉書張貼「你沒有法拉利，請清醒好嗎？別在臉書騙女生錢跟上床了」等，他以名譽受損請求損害賠償，要求賠償10萬，被一審駁回，他不服提起上訴，但將求償金額降低，僅求償新台幣1元，二審合議庭以阿偉所舉證據，無法證明小玉侵害他的名譽權，判決阿偉敗訴。全案定讞，不得上訴。

阿偉請求損害賠償，指控小玉於2018年11 月間，在臉書刊登內容「嘿 ， 那個眼鏡男，你沒有法拉利 請清醒好嗎？別在臉書騙女生錢跟上床了，好嗎 ？你老婆都快生了」、 「我不知道那個有個懷孕的老婆的男生為什麼要拿別人的賓利鑰匙照片，說要帶我去吃高級鐵板燒請問他想幹嘛 」。

同月間，又刊登「今日與正咩有約，＃誰管他什麼包皮陳，，（Kelvin Lin：包皮陳是什麼？），一個人叫Bobby Chen呵呵 」等不實內容。

阿偉表示，他的臉書暱稱即為「Bobby Chen」，他的妻子在當時確有身孕，他的LINE帳號的照片也確實是賓利汽車鑰匙，在在均足見小玉的發文，指涉對象都是他，已侵害到他的名譽，使他的精神受有相當的痛苦，因此請求小玉賠償，應給付新台幣1元。

小玉辯稱，阿偉臉書帳號分別為「Bently Chen 」、「尤金」，並無「Bobby Chen」的帳號，縱他將「Bently Chen」帳號個人簡介欄位新增「Bobby Chen」名稱，亦未能舉證他更改時間早於她貼文時間，且她否認他所提出全部截圖之真正。他應先舉證其截圖時間，且一般用戶根本無法認定「包皮陳」為何人。

且「Bobby Chen」為常見英文姓名，臉書使用該暱稱也非僅阿偉1人，是小玉臉書頁面的閱覽者，實無從知悉所指的人即為阿偉。

合議庭以阿偉曾以同一事實，對小玉提起妨害名譽告訴，經檢察官予以不起訴處分，本案所提損害賠償，阿偉未能證明小玉確已不法侵害他的名譽權，則請求小玉負侵權行為損害賠償責任，自屬無據，遂予以駁回。

台中市民阿偉不滿女子小玉在臉書張貼「你沒有法拉利，請清醒好嗎？別在臉書騙女生錢跟上床了」等，他以名譽受損請求損害賠償，要求賠償新台幣1元，被二審駁回。不得上訴。圖／本報資料照
台中市民阿偉不滿女子小玉在臉書張貼「你沒有法拉利，請清醒好嗎？別在臉書騙女生錢跟上床了」等，他以名譽受損請求損害賠償，要求賠償新台幣1元，被二審駁回。不得上訴。圖／本報資料照

法拉利 妨害名譽

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