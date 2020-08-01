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掌全台三分之一毒品 大毒梟林孝道重判18年

聯合報 / 記者尤聰光李隆揆／連線報導

台灣三大毒梟之一的林孝道涉及走私巨量海洛因、安非他命毒品，被台東地院判處十八年重刑。圖／警方提供
台灣三大毒梟之一的林孝道涉及走私巨量海洛因、安非他命毒品，被台東地院判處十八年重刑。圖／警方提供

掌握全台三分之一毒品供應量的教父級毒梟林孝道（綽號孝道仔），涉及走私大量海洛因磚、安非他命毒品，被檢方起訴求刑十五年，台東地院昨天依運輸一、二級毒品、私運管制物品進口等罪，重判林十八年徒刑，另九名共犯各判處八至十七年不等徒刑，可上訴。

台東地院刑事庭長邱奕智表示，林孝道偵查中自白，協助警方查獲共犯，雖然依法必減刑，不過，合議庭審理認為，林自白的內容，與毒品危害防制條例「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯」構成要件不符，法官依職權不給予減刑。

邱奕智強調，林孝道是販毒集團首腦，可直接支配管理其他被告協助販毒，刑度不適合低於其他共同被告。另原遭檢方求處無期徒刑的林姓和陳姓共犯，因在偵查及審理中自白，合議庭給予減刑分別為十七年二月及十七年。

林孝道掌握全台三分之一毒品供應量，是台灣三大毒梟之一，多年來培養專屬走私船隊、毒品倉儲、運輸車隊與販賣通路，有完整的上下游組織。

林孝道在高屏地區人脈橫跨政商界，曾表態參選屏東縣議員，誓言拿下議長寶座，最後卻從事跨國運毒生意；他對外自稱「竹聯幫大哥」，大量雇用菲律賓籍人員運毒，讓菲國總統杜特蒂誤認是竹聯幫走私運毒。

台東檢警去年在東海岸邊尋獲多包海洛因磚，追查出林孝道涉及跨國走私毒品，起出海洛因磚二百九十六塊、安非他命二十六公斤，市價超過十五億元；檢察官今年三月偵結起訴，林求處十五年徒刑，另九名共犯分別求處十三年至無期徒刑。

林孝道擅長製造斷點，讓檢、警、調、海巡憲兵、關務六大緝毒體系相當頭痛，每次只能辦到船長、船員或貨主，上下游關係始終無法突破；沒想到因一次走私失利，意外讓檢警找到破口，緝獲這起毒品走私案。

另外，北市警方接獲情資，指竹聯幫信堂持有大批槍彈，不時開槍示威尋仇，警方近日前往桃園搜索，當場在一名簡姓幫眾住處起獲霰彈槍兩把、短槍四把、霰彈子彈十二枚、子彈八十二枚，依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方調查，信堂為防止槍枝遭查緝，時常轉換槍彈藏匿處，簡男是該堂「軍火管理人」，但簡男見員警攻堅時，嚇得面色蒼白、雙腿發軟，坦承家中一只行李箱內裝有槍枝，還說自己目前無業，行李箱是友人寄放，非他所有。

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