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仍可教化 殺女友分屍逃死定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北報導

男子吳茂騰殺死女友，還分屍七大塊丟棄草叢，任由野狗啃食，最高法院認為吳仍有矯正遷善可能，昨天依殺人罪判處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
男子吳茂騰殺死女友，還分屍七大塊丟棄草叢，任由野狗啃食，最高法院認為吳仍有矯正遷善可能，昨天依殺人罪判處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

男子吳茂騰不滿大他十二歲女友張菀芳和人相約外出，去年情緒失控徒手勒斃張女，再以充電線絞殺，最後分屍七大塊丟棄草叢，任由遺體被野狗啃食；最高法院認為吳並非十惡不赦，仍有矯正遷善可能性，昨天依殺人罪判處吳無期徒刑定讞。

判決指出，吳茂騰和張女租屋同居超過兩年，因為張女工作需要和異性客人出遊，吳男常為此吃醋，但吳自己也另結新歡，常出沒小三住處，更稱張女是「前女友」。

去年一月八日吳茂騰不滿張女和人相約外出，雙方發生口角扭打，吳男失控拉張女進主臥室，徒手勒住張女脖子長達十五分鐘，導致張女窒息身亡；吳男發現張女不再掙扎，再以充電線纏繞緊勒脖子，確保張女死亡。

吳茂騰為避免殺人案曝光，竟拿鋸子肢解張女遺體七大塊，裝入黑色垃圾袋後載至草叢中丟棄，再回頭清理租屋處血跡和穢物，同時拿張女手機傳訊息給張女兒子、朋友，避免親友起疑。

吳茂騰事後把載運屍塊車子送洗打蠟，直到張女兒子發現訊息有異，且多日未見母親蹤影，向警方報案母親失蹤；警方詢問吳男時，吳男還故作鎮靜騙稱，雙方吵架後分手，再也未見張女。

殺人 失蹤

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