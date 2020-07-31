立委趙正宇住處搜獲920萬 北檢漏夜偵訊殯葬業者
檢調偵辦立委蘇震清等人收賄為推動修正「SOGO條款」案，另查出展雲企業為變更地目，透過政治公關郭克銘擔任白手套，行賄無黨籍立委趙正宇施壓營建署護航，檢調今天在趙的住家搜獲920萬元，展雲董座鍾克信、殯葬業者陳明瀚深夜移送台北地檢署複訊。
據調查，郭克銘曾擔任蘇震清顧問主任，2014年6月27日，郭成立「是知管理顧問有限公司」，服務項目包括風險控管及危機因應、產業發展策略、政策及法令遊說、企業社會責任規劃及執行等。
展雲曾是國民黨中央投資公司百分之百轉投資子公司，當年引發政壇風暴的新瑞都案，檢方共起訴20人，其中，前國民黨投審會主委劉泰英，被檢方認定涉及新瑞都、展雲佣金弊案等12案起訴。
據調查，2018年間，殯葬業者寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲負責人鍾克信，因旗下位於陽明山國家公園的富貴山墓園，換算有將近2萬坪的多筆土地，被營建署列入限建範圍的「第三種一般管制區」，無法開發，2人為增加土地脫手價值，找上趙正宇關說。
檢調蒐證，陳明瀚、鍾克信透過郭克銘當白手套，利用聯繫趙正宇辦公室主任林家騏行賄，換取趙正宇在立院內政委員會質詢，再及透過助理施壓營建署官員，企圖變更陽明山國家公園內的土地地目。
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