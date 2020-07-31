八仙事件／全身75%燒燙傷、插管17天 簡苑玲一審獲賠1411萬

五年前八仙塵爆釀15死484傷，受害者之一的簡苑玲全身75%二至三度燒燙傷、插管17天，她及雙親向主辦派對「玩色創意」、「瑞博國際整合行銷」兩家公司求償1411萬元，士林地院今天判決，兩家公司須如實賠償，負責人呂忠吉應就其中805萬餘元負起連帶責任。可上訴。

當時25歲的簡苑玲還在讀研究所，她受朋友邀約參加派對，那晚之後隔了17天才醒來，醒來時頭髮都被剃光，復健之路漫長。而呂宗吉因此案遭判五年有期徒刑定讞，去年一月二日已入監。