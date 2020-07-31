聽新聞
test
0:00 / 0:00
八仙事件／全身75%燒燙傷、插管17天 簡苑玲一審獲賠1411萬
五年前八仙塵爆釀15死484傷，受害者之一的簡苑玲全身75%二至三度燒燙傷、插管17天，她及雙親向主辦派對「玩色創意」、「瑞博國際整合行銷」兩家公司求償1411萬元，士林地院今天判決，兩家公司須如實賠償，負責人呂忠吉應就其中805萬餘元負起連帶責任。可上訴。
當時25歲的簡苑玲還在讀研究所，她受朋友邀約參加派對，那晚之後隔了17天才醒來，醒來時頭髮都被剃光，復健之路漫長。而呂宗吉因此案遭判五年有期徒刑定讞，去年一月二日已入監。
簡苑玲向兩家公司及八仙樂園求償醫療、勞動力減損、精神慰撫金、懲罰性違約金等共1411萬元。法官認為，八仙僅提供出租場地，無須負責過失，因此免賠，而兩家公司須如實賠償。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言