嘉義市副議長債務糾紛妨害公務 今天被判刑5個月

嘉義市副議長蘇澤峰去年12月因債務糾紛，與債權人先在服務處爭執，雙方人馬趕至警局，蘇被控向員警嗆聲「幹啥」、「怎樣」，經嘉義地檢署依妨害公務罪嫌起訴，嘉義地院今天下午宣判，依妨害公務罪判處有期徒刑5個月，得易科罰金，可上訴。

記者去電聯絡蘇澤峰，但至截稿前手機一直無人接聽，服務處人員表示，暫時無法回應。

蘇澤峰服務處去年12月底某下午，因債務糾紛被不明人士包圍，甚至還拉起「欠錢還錢天經地義」布條，警方到場將聚眾人士帶回市警一分局，蘇及雙方人馬駕車集結到分局前，警方立即呼叫支援警力到場，聚眾人士才一哄而散。

檢方調查時，蘇澤峰否認有妨害公務犯行，他坦承當時在派出所值班台旁，針對當天到服務處鬧場的張男，出言質疑「幹啥」、「怎樣」等，但非針對在場警察人員。