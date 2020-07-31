男酒醉騷擾乘客被請下火車 三字經飆罵鐵警還動手挨告

黃姓男子去年9月14日晚間7時自高雄搭乘自強號列車返回台北，因酒醉及騷擾其他乘客，經列車長通報鐵路警察局台南分駐所員警到場處理，他不爽大罵鐵警三字經，當場被逮捕，帶回所內拒絕上銬，對員警推擠、拉扯，致臉部及手指受傷，台南地院認黃犯侮辱公務員罪，處拘役30日，又傷害人身體，處3月徒刑，可上訴。

檢警調查，黃因酒醉及騷擾其他乘客經列車長通報員警到場處理，台南分駐所柯姓及江姓兩名員警獲報抵達現場，依法盤查其身分，他不爽在台南車站第一月台上，以台語「你最大，你很大，X」、「X你娘，我X你娘」等言詞，辱罵在場兩警。

兩警當場將黃逮捕，帶回台南分駐所戴上手銬留置，他不滿員警執法程序，晚間11時2分他趁暫時解開手銬上廁所返回偵訊室，不顧黃姓員警欲對他戴上手銬，對員警拉扯、推擠，揮舞雙手拒絕戴上手銬，致員警臉部撕裂傷、左小指及左大姆指擦挫傷。

黃表示，當日到高雄為姐夫慶生，坐火車要回台北，不知道發生什麼事情，就在台南火車站被員警把他帶下列車，當時就迷迷糊糊的，講這個「X」可能有，這是口頭禪。他說，因為他被上手銬會怕，所以他隨手一揮，手銬就打到警察，但他不是故意的，如果要對他手銬前，應該跟他講明才對。

警方提示當時現場影像畫面，他才承認有罵員警，「我不知道發生甚麼事情，也不知道為什麼對員警罵『X你娘』。」