聽新聞
test
0:00 / 0:00
男酒醉騷擾乘客被請下火車 三字經飆罵鐵警還動手挨告
黃姓男子去年9月14日晚間7時自高雄搭乘自強號列車返回台北，因酒醉及騷擾其他乘客，經列車長通報鐵路警察局台南分駐所員警到場處理，他不爽大罵鐵警三字經，當場被逮捕，帶回所內拒絕上銬，對員警推擠、拉扯，致臉部及手指受傷，台南地院認黃犯侮辱公務員罪，處拘役30日，又傷害人身體，處3月徒刑，可上訴。
檢警調查，黃因酒醉及騷擾其他乘客經列車長通報員警到場處理，台南分駐所柯姓及江姓兩名員警獲報抵達現場，依法盤查其身分，他不爽在台南車站第一月台上，以台語「你最大，你很大，X」、「X你娘，我X你娘」等言詞，辱罵在場兩警。
兩警當場將黃逮捕，帶回台南分駐所戴上手銬留置，他不滿員警執法程序，晚間11時2分他趁暫時解開手銬上廁所返回偵訊室，不顧黃姓員警欲對他戴上手銬，對員警拉扯、推擠，揮舞雙手拒絕戴上手銬，致員警臉部撕裂傷、左小指及左大姆指擦挫傷。
黃表示，當日到高雄為姐夫慶生，坐火車要回台北，不知道發生什麼事情，就在台南火車站被員警把他帶下列車，當時就迷迷糊糊的，講這個「X」可能有，這是口頭禪。他說，因為他被上手銬會怕，所以他隨手一揮，手銬就打到警察，但他不是故意的，如果要對他手銬前，應該跟他講明才對。
警方提示當時現場影像畫面，他才承認有罵員警，「我不知道發生甚麼事情，也不知道為什麼對員警罵『X你娘』。」
合議庭審酌，黃在員警依法執行職務時，以粗鄙言語辱罵法執行職務的公務員，又以暴力行為相向，其行為對公務員依法執行職務公信力已造成相當的危害，藐視公權力，影響社會公共秩序及公務員職務的執行，侵害警察機關執行職務的嚴正性，犯後又不知坦然以對，因此，黃犯侮辱公務員罪，處拘役30日，又傷害人身體，處3月徒刑，可易科罰金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言