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大法庭裁定！修法前收養未滿7歲子女要法定代理人同意

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

最高法院審理一件確認親子關係存在訴訟，對於民法修法前收養未滿7歲幼年子女，是否可以自幼撫育就成立養親子關係，或應由法定代理人同意，有不同的法律見解；民事大法庭今採「契約說」，認為修法前收養應讓法定代理人表示意見獲同意，保障幼年子女的最佳利益。

薛女主張，她母親1958年和李姓男子同居交往，並生下她，但李出身萬華豪門，而她母親出身低微，無法被李家接受，只好由李給付生活費，讓她母親在外買屋居住；母親事隔6年後，和薛姓男子結婚，並將她登記為薛的婚生子女。

薛女指出，李曾主動支付她的學費和生活費，且有多名親友作證，而李2007年身亡，她也對李的妻子和兒子提起確認親子關係存在訴訟。

李妻、兒子抗辯，薛女身分證上登記父親為薛，而薛把薛女當作親生子女照顧扶養，假如沒有血緣關係，也有自幼撫育事實，認為薛、薛女間有收養關係，並拒絕和薛女作DNA鑑定，認為薛女提告無理由。

一、二審均判薛女敗訴；判決指出，民法親屬編1985年修法前規定「收養子女，應以書面為之，但自幼撫養為子女者，不在此限」，而薛自幼撫養薛女，之間有實質親子關係達數十年之久，認定薛、薛女間已成立收養的親子關係。

再者，薛女未提出李支付扶養費的單據，李也沒有定期探視、照顧，難認薛女主張為真；另根據薛女自陳因繼承財產問題，才提訴訟確認親子關係，認為薛女提告無理由。

案件上訴，最高法院承辦民事庭認為，過往對於收養未滿7歲子女，是否可以自幼撫育即成立養親子關係（稱單獨行為說），或應由未滿7歲子女的法定代理人同意，才成立收養關係（稱契約說），有法律見解上的歧異，提案大法庭釐清。

民事大法庭今宣示採「契約說」指出，依修法前民法第1079條規定僅規範收養應以書面為之，未變更收養身分契約的性質，無從排除未成年子女及法定代理人，而以單方收養、自幼撫育成立收養關係。

民事大法庭指出，被收養的子女有決定是否和他人成立養親子關係的自由，而我國收養多發生在被收養人幼年時，應讓法定代理人表示意見，保障幼年子女的最佳利益。

大法庭認為，1930年修法前民法收養規定，不如1985年修法後採法院許可等機制，若認為單方收養、自幼撫育就成立收養關係，否定幼年子女的地院和意願，排除法定代理人的地位，不只違背保障兒童尊嚴與利益的價值，也與台灣收養習慣不符，也讓偷抱、拐帶他人子女可成立收養關係，應不可採。

大法庭宣示裁定後，承辦本案的民事庭也廢棄原判決，發回更審。

對於民法修法前收養未滿7歲幼年子女，是否可以自幼撫育就成立養親子關係，或應由法定代理人同意，有不同的法律見解。示意圖／ingimage
對於民法修法前收養未滿7歲幼年子女，是否可以自幼撫育就成立養親子關係，或應由法定代理人同意，有不同的法律見解。示意圖／ingimage

收養 親子

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