涉詐領助理費 南投縣議員吳瑞芳遭收押

無黨籍南投縣議員吳瑞芳（前）涉嫌詐領助理費，檢調獲報展開調查搜索，傳喚多人到案；經檢察官訊問後，31日以涉犯貪污治罪條例向法院聲押吳瑞芳獲准。圖為107年12月25日吳瑞芳出席議會正副議長選舉投票。中央社

南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費，南投地檢署指揮南投縣調查站發動搜索並傳喚被告與證人，檢察官訊問後，今天以涉犯貪污治罪條例向法院聲押吳瑞芳獲准，人頭助理則是交保。

南投地方檢察署今天表示，日前獲報一名吳姓南投縣議員涉嫌詐領助理費，檢察長張曉雯指派檢察官張永政偵辦，經縝密蒐證後，昨天指揮法務部調查局南投縣調查站持搜索票，到吳姓縣議員住家、服務處、縣議會研究室搜索，並傳喚被告與相關證人共10人到案。

南投地檢署指出，經檢察官訊問後，今天以吳姓被告涉嫌違反貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物罪嫌」，向南投地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘人頭助理以新台幣5萬元交保候傳。

南投地檢署表示，有關議員公費助理補助費用和春節慰勞金，都由議會編列經費覈實支應，並非議員薪資，更非對議員的實質補貼，目的是協助民意代表遴用優質助理協助問政，以提高議事及地方自治立法品質。

南投縣議員曾振炎也曾涉嫌以人頭掛名公費助理，詐領助理費新台幣199萬多元，南投地方法院民國108年5月依違反貪污治罪條例等，一審判刑3年6月，沒收犯罪所得。如今，吳瑞芳涉嫌詐領助理費，消息在竹山、鹿谷地區傳出，選民議論紛紛。