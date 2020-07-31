殯葬業者為變更地目行賄立委 白手套是統領二代

太流前董事長李恆隆被控為推動修正「SOGO條款」行賄立委，另殯葬業者為變更位於管制區的金山土地地目，透過白手套行賄趙正宇施壓營建署，其中一名白手套是統領翁家二代翁華利。台北地檢署今全國大搜索並約談立委蘇震清等63人，並扣得疑似賄款現金約920多萬元，全案朝貪汙罪偵辦。

據調查，因公司法第9條規範不夠明確，讓SOGO案件因為相關的操作性法律爭議，纏訟多年。2018年間公司法大修，因此多名立委疑似在李恆隆行賄下推動修正第9條。

李恆隆明知太流於行政法院的爭議，且訴訟已確定經濟部無法做改變，竟於2013年起行賄立委或辦公室主任助理，出面要求經濟部撤銷增資、回復為增資前1000萬元，因此各別交付幾十萬至千萬元不等賄款，其中蘇震清收到最高額2千萬元。

此外，地主寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信為開發所需，欲變更金山地區屬陽明山國家公園列為第三種一般管制區的土地地目，透過是知管理顧問公司總經理郭克銘、統領百貨總經理翁華利等人作為白手套行賄立委趙正宇施壓營建署。

翁華利10年前接下統領百貨總經理一職，從小他和哥哥、姐姐就被父親送到日本當小留學生，回台後翁華利曾到日商化學部上班，也曾跑去當高爾夫球員，最後才回到集團從建設開始學起。

專案小組蒐證後，由北檢7位主任檢察官、27位檢察官聯手偵辦，今出動台北處、新北處、桃園處、北機站、南機站、東機站，以及基隆市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣等4個調查站調查官與檢察事務官約230人。

檢調遍及全國各地大舉搜索立委研究室及位於基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、高雄市、屏東縣、台東縣等地相關涉案人住處及辦公處所共65處，預計晚間移送複訊，全案朝違反貪汙治罪條例行、受賄罪等方向偵辦。