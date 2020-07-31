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路樹砸死女騎士 新北農業局判賠335萬元

中央社 / 新北31日電

新北市25歲游姓女子去年騎車途中，遭路邊護欄一棵突然傾倒樹木重擊頭部致死，游女家屬提告請求國賠；新北地方法院認定農業局有疏失，判賠新台幣335萬餘元。

判決書指出，游女去年6月27日凌晨0時48分許，騎乘機車沿新北市新莊區壽山路，由桃園市往新北市方向行駛時，路邊護欄外側一顆樹木突然倒塌，游女被樹木擊中頭部當場倒地，送醫後仍不治死亡。

游女家屬認為，該土地為新北市政府所有，管理機關為新北市政府農業局，農業局對該路段樹木疏於管理、未加以防範，才導致意外發生、游女死亡，因此提告請求國賠。

新北市農業局則認為，該倒塌樹木並非農業局特意栽種植物，因此不是農業局依法需養護管理職責範圍，該樹木倒塌是因事故發生前4日連續降下大雨，導致樹木因不明原因倒下，純屬偶然天然災害，樹木養護與事故間並無相當因果關係。

新北地院法官認為，該樹木生長土地確實由新北市農業局管理，農業局過去也曾因樹木入侵道路，委由新莊區公所定期修剪，可證明農業局對樹木有管理義務。

新北地院法官也調閱事故前4日雨量紀錄，並非每天都達大雨、豪雨標準，中央氣象局也未發佈豪大雨警報，因此難認定下雨和樹木倒塌有關，且農業局有管理、維護國有林木義務，若認為連日降雨而有倒塌危險時，更應即時防範或加以警示用路人，因此認定農業局對此意外有疏失，判賠家屬335萬，可上訴。

新北市農業局表示，本案將於收到判決書後，再行研議是否上訴。

事故 國賠

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