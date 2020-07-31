空軍不能接受對上官施暴卻緩刑 上訴反遭高院洗臉

空軍上等兵李韋成賴床，鄭姓中士指示弟兄叫李參加早點名未果，鄭親自到寢室要求李起床，李置若罔聞。鄭先行離去，李認為鄭出言不遜，拿球棒追到駐地仁愛樓前Ｋ他頭。鄭以左手臂抵擋，李仍接續揮擊，直到鄭撿起路旁的木棍阻擋才停下。新竹地院依陸海空軍刑法對上官施強暴罪處李拘役59日，得易科罰金，緩刑2年；檢方上訴，高等法院駁回。

高院指出，鄭姓中士承認當時「情緒上來了」，有先對李嗆「出來單挑」並口出髒話，李因而心生不滿而攻擊鄭，事出有因。從空軍司令部修復式程序修復會議協議書來看，李韋成已公開道歉、賠償鄭一定金額並自願退伍，軍方日後也可以本案作為部隊宣教案例，高院認為沒有「代價過輕」的問題。

李韋成（20歲）2018年6月1日入伍（今年元旦退伍），在空軍第二戰術戰鬥機聯隊第二基地勤務大隊基勤中隊勤支分隊擔任行政兵，鄭姓中士則是偵消分隊化學士，皆為志願役。

去年12月4日上午6時15分許，部隊早點名，鄭姓中士發現李韋成沒來集合，找人去叫也未成，親自到寢室喚人。但沒聽令，反而覺得鄭嗆髒話，事後拿球棒追打他。鄭因左手肘挫傷，請新竹憲兵隊處理。

李面對憲兵詢問、檢察官訊問和新竹地院審理時，都坦承不諱。竹院認為他只因細故就對上施暴，不僅損及部隊團結，更減損部隊長官的領導威信；考量李和鄭達成和解、賠償損害，鄭也表示不願追究，判他拘役59日，並宣告緩刑2年。

對「上官」施暴卻獲緩刑，軍方不能接受，請檢察官上訴，並援引相關判決指「懲罰過輕」將導致軍中服從觀念蕩然無存、嚴重損害軍紀，罪刑不相當。

依空軍二戰基勤中隊編制圖，李所屬「勤支分隊」與鄭所屬「偵消分隊」是中隊轄下平行的兩分隊，彼此並無上下隸屬關係，但鄭確實官階在李之上。

高院認為，李韋成犯的是陸海空軍刑法「對上官施強暴罪」，而不是軍方請求上訴時主張的「對長官施強暴罪」，援引的案件不能比擬；而比較其他侮辱上官罪的案件，也有判拘役30日的，比本案還輕。

高院另指軍方近年來也積極推行「防止幹部失當行為（例如謾罵他人尊長）」等健全合理管教的改革方案，以求貫徹軍紀之外，更符合人權保障，軍方應更細膩求取平衡，將來用本案來宣教，也不應例外。高院認為一審沒有量刑過輕的問題，認定檢察官上訴無理由。