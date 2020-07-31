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網軍害死大阪外交官 「卡神」律師質疑：辦事處是公署？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理「卡神」楊蕙如率網軍蔡福明侮辱公署案，原訂今天開辯論庭後即結案，開庭前，楊女的律師拋出法律爭點，遞狀聲請證據調查，希望法院函詢我日本駐大阪辦事處是否為刑法上定義的「公署」，法官開庭裁准，侮辱公署案延後審結。

法官今天傳喚楊蕙如、共犯蔡福明出庭，庭審約一個半小時，檢、辯雙方就應如何以精準字義函詢各自主張，鎖定大阪辦事處如何編列行政預算、如何使用官防討論，楊女與蔡沒有發言。

公訴檢察官主張，依最高行政法院法律見解，機關預算編列方式與是否為公署無關，且機關沒有印信也不代表就不是公署。

楊蕙如的律師說，大阪辦事處的預算是自編再報外交部彙整？或是由外交部協助編列？有查明的必要，另希望法院能函查大阪辦事處有無獨立的組織法規。

蔡福明的律師說，檢方起訴被侮辱的公署是日本的駐外機構，台日國際關係友好，辦事處也可能是一種「私法人」性質，也建議函詢釐清屬性。

2018年9月4日，強颱「燕子」重創日本關西，2018年9月6日，PTT網站上一篇署名「idcc（笑死）」的網友上傳「大阪空港疏散事件相關資訊」爆掛文，先替駐日代表謝長廷說項，再批大阪辦事處「…爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步…一群垃圾的老油條…講難聽一點叫黨國餘孽…，以上資訊歡迎轉發」。

網路霸凌案間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台北地檢署查出，網軍分子為楊蕙如、蔡福明等人，依刑法侮辱公署罪起訴楊女、蔡，目前還有「他」案續查中。

「卡神」楊蕙如（左）。圖／報系資料照片
「卡神」楊蕙如（左）。圖／報系資料照片

大阪 楊蕙如

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