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被老婆逼下跪、吞老鼠藥 人夫仍幫還盡千萬賭債才離婚

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名人妻婚後情緒控管不佳，見先生晚歸就會失控逼他下跪、吃老鼠藥，甚至打巴掌虐待，對方考量小孩年幼隱忍多年，但妻子卻欠下上千萬賭債，先生用盡積蓄幫她還錢，後來實在忍無可忍向法院訴請離婚，妻子則未出庭，法院考量雙方婚姻基礎盡失，判准離婚，可上訴。

先生主張，和老婆結婚20多年，2個女兒都已經成年，但妻子婚後情緒管理欠佳，心情不好就會命他下跪、打巴掌，甚至逼吞老鼠藥，還要小孩面前揚言若不從，就要讓女兒服藥或下藥在食物裡。

先生還說，妻子後來沉迷網路簽賭，當時因可憐小孩年幼所以才百般隱忍，還曾幫老婆還盡上千萬元的賭債，直到近期女兒都已經成年離家，他實在無法再繼續忍受老婆，加上雙方已經分居5年多，未料對方因索討生活費未果，就誣指他竊盜、遺棄，經檢方不起訴，因此向法院訴請離婚。

對此，妻子經法院通知均未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。法院查，妻子曾多次到院接受精神治療、住院，先生稱被誣指竊盜、遺棄部分也有不起訴證明，另2人女兒證稱，母親因情緒不穩會攻擊人、打父親，如果爸爸晚一點回家就會被逼吃老鼠藥、打巴掌。

女兒還說，媽媽開銷很大會一直下賭，但爸爸仍會給他錢；法院認為，妻子經通知未到庭，可見先生主張她長期精神不佳行為失序，難以正常溝通導致分居彼此少有聯繫。

法院審酌，妻子因情緒影響控制能力，也沒到庭陳述或以書狀說明有盡最大努力就醫、服藥以控制病情，導致行為越發脫序，未尊重先生人格尊嚴甚至危害他人身安全，又在外欠賭債影響家庭生計，可見夫妻婚姻基礎蕩然無存，認定妻子的歸責程度較高，判准2人離婚。

妻子情緒不穩，會逼先生下跪、吞老鼠藥，還在外欠上千萬賭債，老公向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
妻子情緒不穩，會逼先生下跪、吞老鼠藥，還在外欠上千萬賭債，老公向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage

離婚 家暴

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