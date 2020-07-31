社群網站貼越南美女照 男子媒介跨國婚姻受罰10萬元

林姓男子在臉書婚友社團，張貼許多年輕越南女子的照片，註明女子的年紀和婚姻狀況，供社團成員挑選對象「促成良緣」。移民署高雄市專勤隊在網路巡邏，見到林的貼文，傳喚他到案調查，他坦承幫忙媒合跨國婚姻，但他不知移民法已規定不得刊登跨國婚姻媒合廣告，遭裁罰10萬元罰鍰。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊了解，林姓男子曾在越南工作10多年，說得一口流利越南語，加上工作關係，身邊不乏女同事及女客戶，才認識不少越南單身女子，回台後便在臉書社群張貼越南女子照片，希望「促成良緣」，不過，他不知道這是違法行為，說沒想到熱心，反而受罰。

林姓男子遭罰10萬元以後，還再上臉書社團，要其他成員別和他一樣，因貼美女照介紹跨國婚姻就被罰，表示「從今以後不得再分享美女照了！」