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勒死女友拿鋸子分屍7大塊 兇嫌「非十惡不赦」逃死定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

男子吳茂騰去年不滿大他12歲的女友張菀芳和人相約外出，情緒失控徒手勒斃張女，再以充電線絞殺，最後分屍7大塊丟棄草叢，任由張女遺體被野狗啃食；一、二審依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，吳茂騰和張菀芳租屋同居超過2年，但因張女工作關係偶爾需要和異性客人出遊，吳茂騰常常為此吃醋，未料他也另結新歡，常出沒小三住處，更稱張女是「前女友」。

吳茂騰去年1月8日晚間因張女隔天和人相約外出，雙方發生口角、拉扯扭打，他情緒失控壓制張女進入主臥室，徒手勒住張女脖子長達15分鐘，導致張女窒息身亡；吳茂騰發現張女不再掙扎，再以充電線纏繞張女脖子絞殺，以確保張女死亡。

吳茂騰為避免事件曝光，拿鋸子將張女遺體肢解成7大塊，裝入黑色垃圾袋後載至草叢中丟棄，再清理租屋處的血跡和穢物，還拿張女手機傳訊息給張女兒子、朋友等人，避免親友起疑。

吳茂騰繼續煙滅證據，把載運屍塊的車子送洗打蠟，直到張女兒子發現訊息口氣有異，且多日未見母親蹤影，才報案母親失蹤；警方詢問時，吳茂騰還故作鎮靜，稱雙方吵架後曾提分手，之後就再也未見過張女。

警方調閱吳茂騰、張女的通聯紀錄，發現吳的說法可疑，另張女兒子也說「母親的車子從沒這麼乾淨過」，檢警認為吳涉有重嫌，在他小三的家中將吳拘提到案，並找到已被野狗啃食的張女遺體。

台南地院一審認為，吳茂騰坦認犯行，非無教化可能，無永久與世隔絕的必要，判處無期徒刑；台南高分院二審則認為，吳茂騰手段凶殘，造成家屬精神極大痛苦，自然不能輕縱，但吳坦承犯行，並非毫無悔悟、反省的人，若輔以適當教化、矯正偏差觀念，仍有遷善的可能，不是十惡不赦之人，未達與世永久隔絕的程度，仍判無期徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

吳茂騰。圖／聯合報系資料照片
吳茂騰。圖／聯合報系資料照片

殺人

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