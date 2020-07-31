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股東會紀念品採購糾紛 台苯董事長吳怡青挨告獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

民進黨新潮流大老吳乃仁之女、台苯董事長吳怡青，被控於去年指示行政處襄理將董事臨時會未決議事項撰寫公告後對外發布，涉犯業務登載不實罪嫌。台北地檢署調閱相關資料並傳喚證人後，認為不必傳訊吳怡青，依法逕為不起訴處分。

台苯財務處協理周子聖告發，2018年10月26日董事會決議通過，訂於隔年1月31日召開第1次臨時股東會，擬選任董監事。台苯總經理吳清典與周子聖按照公司採購程序，辦理臨時股東會紀念品採購事宜。2018年12月2日送簽採購單，決定購買每項單價180元的「愛禮不鏽 鋼雙提鍋」共2萬5千個，合計450萬元。

不料，去年1月2日召開董事會，討論臨時股東會變更案時，董事會決議授權吳怡青全權處理一切關於臨時股東會事宜。吳女自行決定紀念品採購，並倉促訂於去年1月9日下午2點召開董事臨時會，討論懲處吳清典的議案。

她明知董事臨時會決議將吳清典的決定權限交由董事長核決，卻指示行政處襄理將「將行政處、財會處職務權限，交由副總經理或財務經理行使之」等董事臨時會未決議事項，撰寫公告後對外發布。

告發指出，此舉足生損害於台苯公司及員工職能、以及市場投資者取得該公司資訊正確性，因認吳女涉犯刑法業務登載不實罪嫌。

檢方調閱董事臨時會紀錄，查出確實有討論吳清典及周子聖懲處案，但因無法確定兩人是否違法，決議將有關事證移請司法機關調查，並同意吳清典的核決權限改由董事長核決。

此外，台苯作業程序書並無明定公司人員送交司法調查程序相關處置，而關於台苯「經理級(含)以 上」人員「升遷、獎懲、調職」，僅需由總執行長或董事長核准即可辦理，無須提請董事會決議核定。

劉姓董事在調查局詢問時證稱，就台苯作業程序書而言，吳女以職代方式取消吳男的職務，不須經董事會同意，且未造成公司實質上損害。潘姓董事也證稱，這是公司內部管理方式，不須送到董事會決議。

檢方認為，台苯公司內部核決權限相關規定，確實僅需由董事長決定總經理及其下屬職務調整，這是公司治理環節，不須經董事會同意，也查無其他積極證據以證明犯行，因此依刑事訴訟法第228條第3項逕為不起訴處分。

台苯董事長吳怡青，被控於去年指示行政處襄理將董事臨時會未決議事項撰寫公告後對外發布，涉犯業務登載不實罪嫌。台北地檢署認為罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照。
台苯董事長吳怡青，被控於去年指示行政處襄理將董事臨時會未決議事項撰寫公告後對外發布，涉犯業務登載不實罪嫌。台北地檢署認為罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照。

台苯 吳乃仁 股東會紀念品

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