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質疑韓國瑜東吳日、夜間學歷 粉專挨告妨害名譽不起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

徐男在臉書粉專分享新聞並PO文質疑韓國瑜（中）學歷，被韓控告妨害名譽，檢方偵結不起訴。圖／報系資料照
徐男在臉書粉專分享新聞並PO文質疑韓國瑜（中）學歷，被韓控告妨害名譽，檢方偵結不起訴。圖／報系資料照

臉書粉絲專頁「抓到了！這梗很綠」的徐姓管理員，去年大選期間分享當時總統候選人韓國瑜學歷的相關新聞、社論，並PO文稱「不是念東吳夜間部嗎？怎又變念日間，晚上去打工？」被韓控告妨害名譽，檢方查，徐表達意見是言論自由，且韓學歷也是可受公評之事，偵結予以徐不起訴。

警方查，徐男為臉書粉絲專頁「抓到了！這梗很綠」的管理員，去年8月22日晚上10點多在專頁張貼「不是念東吳夜間部嗎？怎又變成念日間，晚上去打工？」並附上新聞連結等，以此辱罵韓國瑜，並傳述不實之事，足以貶損韓名譽，經韓提告及刑事局將徐男移送偵辦。

檢方訊時，徐堅決否認犯行，辯稱自己只是轉貼新聞媒體報導或社論，並附上網址連結，並未妨害韓國瑜名譽等語；檢方查，粉絲專頁附上的三立、東森及鏡週刊等新聞連結，是對於韓國瑜就讀東吳大學夜間部或日間部的說明不一等相關報導、社論。

檢方認為，韓當時既為第15屆總統候選人之一，為落實選舉之選賢與能目的，其學歷、品格等事項自為選舉人關切重點，而屬可受公評之事。

徐男在粉絲專頁轉貼相關報導、社論，並以「不是念東吳夜間部嗎？怎又變成念日間，晚上去打工？」做評論，不外乎是為喚起選舉人的注意，以檢視候選人的學、經歷後，再行使其投票權，難認有公然侮辱或加重誹謗之意。

況且韓國瑜身為第15屆總統候選人之一，本應受較大程度檢驗，且其又掌有較多資源、較有能力澄清事實，對於選舉人知質疑當可發布新聞稿、舉辦記者會等為自己辯駁，或聯繫新聞媒體將錯誤訊息更正。

檢方說，徐男所用的文字縱使讓韓感到不快，但這是徐表達意見的範疇，受憲法言論自由保障，無從以公然侮辱或加重誹謗相繩，偵結予以徐不起訴。

韓國瑜

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